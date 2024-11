Audi lijkt op het punt te staan een deel van het Formule 1-team van Sauber aan Qatar te verkopen. Mogelijk volgt er nog vóór de GP van Qatar een officiële aankondiging. Eerder ontkende Audi dat een dergelijke deal op handen was, maar vanwege een financiële crisis binnen Volkswagen AG lijkt het aannemelijk dat Audi een nieuwe kapitaalinjectie vanuit Qatar zal accepteren. Qatar heeft met Qatar Airways al een groot aandeel in de Formule 1.

Aanvankelijk werd gemeld dat Audi honderd procent van Sauber zou overnemen van de vorige eigenaar, Finn Rausing. De verkoopsom werd geschat op zo’n 650 miljoen euro. Door de financiële moeilijkheden bij moederbedrijf Volkswagen dreigt deze situatie echter te veranderen. Met mogelijke fabriekssluitingen en veel banenverlies in zicht zou Audi gedwongen kunnen worden de Formule 1-plannen te herzien.

Nieuwe naam?

Naar verluidt zou Qatar, dat met staatsmaatschappij Qatar Airways al een belangrijke sponsor is van de Formule 1, bereid zijn tot 1 miljard euro in Audi/Sauber te steken. Hiermee wordt Audi niet alleen geholpen in het veiligstellen van een fabrieksteam in de koningsklasse, het past ook bij de ambitie van de Qatari’s om een steeds grotere rol te spelen in de sport. Het Duitse Autosport meldt dat er vóór de GP van Qatar al een officiële bekendmaking kan volgen.

De investering kan echter grotere gevolgen hebben dan eerder gedacht. Mogelijk wordt ook de naam van het team aangepast. In plaats van het Audi-team te worden, zou Sauber vernoemd kunnen worden naar een bedrijfsnaam van de Qatarese staat. Hiervoor moeten de Duitsers wel meer dan vijftig procent van de aandelen in Sauber AG verkopen.

