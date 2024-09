Audi voegt nog twee nieuwe namen toe aan hun kandidatenlijstje, zo onthult teambaas Mattia Binotto. Audi stapt in 2026 de Formule 1 in, en neemt dan het huidige Sauber-team over, maar bemoeit zich nu al met de coureurskeuze van het Zwitserse team. Binotto verklapt dat de Duitse fabrikant wel eens voor een rookie zou kunnen gaan.

Sauber en Visa RB zijn de laatste twee teams die nog niet officieel hun line-up voor 2025 hebben aangekondigd. Terwijl de keuze bij het zusterteam van Red Bull waarschijnlijk tussen Daniel Ricciardo en Liam Lawson gaat, onthult Audi-teambaas Mattia Binotto dat het Duitse team wel eens voor een rookie kan kiezen.

Formule 2-kampioen Théo Pourchaire en huidig F2-coureur Gabriel Bortoleto zijn de meest waarschijnlijke kandidaten. “Theo is onze huidige reservecoureur en maakt al deel uit van de familie. Hij staat ongetwijfeld op ons lijstje,” vertelt Binotto aan de aanwezige media in Monza.

Ook Bortoleto, die dit weekend in Monza vanaf de laatste plek op de grid de F2-zege pakte, is een kanshebber. “Gabriel doet het erg goed in de F2, hij heeft laten zien dat hij een groot talent is. We kijken zeker naar wat hij doet, net als naar vele anderen, maar ik zie hem niet als de enige naam waar we onze aandacht op richten.”

Jeugd of ervaring?

Toch zijn de twee rookies niet de enige namen op het lijstje van de Italiaan. Huidig Sauber-coureur Valtteri Bottas maakt ook nog een kans. “Er staan dus veel namen op de lijst, met veel potentieel, veel expertise, veel ervaring. Nogmaals, het is een kwestie van inschatten wat voor ons het belangrijkst is op de korte, middellange en lange termijn”, legt Binotto uit. Audi hoopt zo snel mogelijk een keuze te maken.

