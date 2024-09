Gabriel Bortoleto pakt na een indrukwekkende inhaalrace de Formule 2-winst in Monza. De Braziliaan startte achteraan de grid, maar dat weerhield de coureur er niet van om als eerste over de finishlijn te rijden. De Nederlandse Richard Verschoor finisht keurig als derde, terwijl Andrea Kimi Antonelli net naast het podium grijpt.

Bortoleto heeft een waar machtsvertoon laten zien op Monza. De coureur begon als laatste op de grid aan de Formule 2-race, maar finishte een ruime negen seconden voor de rest van het veld. De Braziliaan had daarbij wel geluk met de timing van de tweede safety car. Hierdoor kon de coureur een verkorte pitstop maken en kwam hij virtueel vooraan het veld te liggen. Bortoleto kwam door meerdere inhaalacties daarna ook op het circuit aan kop te liggen. Nooit eerder won iemand een Formule 2-race vanaf achteraan de grid.

De Formule 2-race in Italië was sowieso een gedenkwaardige wedstrijd. De race begon al meteen hectisch door de botsing tussen Pepe Marti en Paul Aron, die bezig was met een inhaalactie om de leiding in de race over te nemen van polesitter Zane Maloney. De race was toen voorbij voor Aron, terwijl Marti een tien seconden-tijdstraf voor zijn actie kreeg. De safety car kwam vervolgens twee keer de baan op.

Verschoor derde

Net als Bortoleto profiteerde ook Richard Verschoor van de tweede safety car, veroorzaakt door de botsing tussen Hauger en Miyata, en de Nederlander kwam tijdens de neutralisatie samen met Bortoleto naar binnen. De coureur kwam vervolgens virtueel als tweede in de race te liggen, maar moest later toch toezien hoe Maloney alsnog aan hem voorbijkwam. Verschoor eindigde de race als derde. Andrea Kimi Antonelli, de vervanger van Lewis Hamilton bij Mercedes in 2025, werd vierde.

