Vier ringen en drie strepen. Audi gaat samenwerken met kledingmerk Adidas. Dat maakt het aankomende Formule 1-team op woensdag bekend. De twee Duitse bedrijven gaan een meerjarige overeenkomst aan, waardoor Adidas voor langere tijd de officiële kledingpartner van Audi in de Formule 1 wordt. Eerder in het jaar ging Adidas ook al een langdurige samenwerking met Mercedes aan.

Er zijn nog maar acht Grands Prix te gaan, voordat Audi in 2026 de touwtjes in handen krijgt bij Sauber. De Duitse autofabrikant is daarom druk bezig met de voorbereidingen op hun debuut, en zet met de samenwerking met Adidas een volgende stap. Het Duitse kledingmerk wordt de officiële ‘kledingpartner’ van Audi in de Formule 1. Niet alleen de kleding van de ‘coureurs, monteurs, engineers en andere teamleden op het circuit’ wordt voortaan door Adidas ontworpen, ook brengt het merk een exclusieve productlijn uit voor fans. De eerste collectie wordt voorafgaand aan de start van 2026, het debuutseizoen voor Audi, uitgebracht.

LEES OOK: Sauber-coureurs optimistisch in aanloop naar Audi-overname: ‘Tij is gekeerd’

“Deze overeenkomst brengt twee iconische merken samen op een wereldwijd podium en markeert een gedurfde stap in onze reis naar de grid als Audi F1 Team”, vertelt teambaas Jonathan Wheatley in het officiële persbericht. “Samen met adidas voorzien we onze mensen van topsportkleding die de prestaties van het team verbetert waar dat het verschil kan maken. Naast het racen willen we ook buiten het circuit impact maken door middel van innovatie, stijl en een streven naar perfectie. Samen gaan we gedurfde merkactivaties en baanbrekende ervaringen creëren.”

Mercedes

Audi is niet het eerste Formule 1-team dat in 2026 de kleding van Adidas zal dragen op het circuit. Afgelopen januari ging het kledingmerk ook al een meerjarige samenwerking met eveneens Duitse renstal Mercedes aan. De samenwerking betaalde zich naast kleding voor de coureurs ook uit in meerdere uitrustingen voor de fans van de Zilverpijlen.

Lees hier alles over de GP Azerbeidzjan

Lees het volledige verhaal over Max Verstappen in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.