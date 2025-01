Adidas is officieel de nieuwe sponsor van Mercedes. Dat maakt het team op dinsdag bekend. De twee Duitse merken zijn een meerjarige samenwerking aangegaan, waarbij Adidas een compleet nieuwe kledinglijn voor Mercedes gaat ontwerpen.

Naast de kleding voor de coureurs, monteurs en ingenieurs van het team, gaat Adidas ook kleding voor de Mercedes-fans ontwerpen. Het Duitse kledingmerk houdt het niet alleen bij kleding, maar ontwerpt ook schoenen en accessoires. Fans hoeven niet heel lang te wachten totdat ze een eerste glimp van de nieuwe kledinglijn kunnen opvangen. Adidas zegt volgende maand al de kleding te kunnen onthullen.

Het is niet de eerste keer voor Adidas dat het merk zich aan een sport verbindt. Het Duitse kledingmerk sponsort meerdere voetbalclubs, waaronder Bayern München. Ook was Adidas jarenlang verbonden aan tennisser Andy Murray en basketballer Kareem Abdul-Jabbar. Het is wel de eerste keer dat het kledingmerk met een Formule 1-team gaat samenwerken.

“Onze samenwerking met Adidas is een duidelijke intentieverklaring als we beginnen aan ons volgende hoofdstuk als team”, reageert Mercedes-teambaas Toto Wolff verheugd in het persbericht. “Adidas is een iconisch merk, één dat onze toewijding deelt, niet alleen aan topprestaties, maar ook aan stijl en raffinement. We zijn verheugd om deze nieuwe weg in te slaan en met Adidas samen te werken terwijl we collectief streven naar wereldkampioenschappen.”

Grenzen verleggen

Ook Bjørn Gulden, de CEO van Adidas, is blij met de entree van zijn merk in de alsmaar populairder wordende autosport. “We zijn er ontzettend trots op dat we de Three Stripes in de F1 kunnen introduceren als officiële partner van het Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, een van de meest succesvolle teams ooit. Samen delen we de passie voor snelheid, innovatie en prestaties. We zullen de coureurs en het team ondersteunen om grenzen op het circuit te verleggen.”

