Audi heeft een volgende grote stap gezet in de toetreding tot de Formule 1. Het Duitse merk heeft Zwitserse coureur Neel Jani aangesteld als test- en simulatorcoureur. In die rol zal Jani een cruciaal onderdeel zijn van de groei van de F1-afdeling van Audi.

Jani is een bijzonder ervaren coureur, die heeft gereden in tien verschillende raceklassen. Zijn grootste succes kwam in 2016, toen hij de 24 uur van Le Mans won en kampioen werd in het World Endurance Championship. Hoewel hij nooit in de Formule 1 heeft gereden, was hij wel reservecoureur van Toro Rosso en testcoureur van Red Bull.

Ontwikkeling gericht op de krachtbron

“Ik vind het geweldig dat ik Audi kan helpen tijdens hun pad naar de Formule 1”, reageert Jani in het persbericht. “Het is een eer en een enorme verantwoordelijkheid om deel te nemen aan een project van dit formaat. Ik weet zeker dat met mijn ervaring in de Formule 1 en het WEC ik een goede brug kan vormen tussen theorie en praktijk.”

Audi zal vanaf 2026 op de baan staan in de Formule 1 als de nieuwe naamgever van Sauber (het huidige Alfa Romeo). Als onderdeel van het toetreden zal Audi ook een eigen krachtbron gaan ontwikkelen waarmee gereden zal worden. Jani’s simulatiewerk zal een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van deze krachtbron.

