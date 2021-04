Bahrein hoopt ook in 2022 weer seizoensopener en wintertest te houden

Het Bahrain International Circuit organiseerde dit jaar niet alleen de seizoensaftrap, maar ook de wintertest vooraf. Dat smaakt naar meer, vertelt CEO sjeik Salman bin Isa Al Khalifa.

Bahrein hoopt de Formule 1 volgend jaar namelijk ook weer te mogen verwelkomen voor de seizoensopener, vertelt de sjeik aan RaceFans. Of dat erin zit, weet hij echter niet: traditioneel is de seizoensaftrap immers in Australië. Die race wordt dit jaar vanwege de coronacrisis echter pas in november gehouden en de organisatie aldaar sluit een vaste datum in het najaar niet uit.

Volgens sjeik Salman bin Isa Al Khalifa is er verder niet met hem over gesproken om Bahrein ook in 2022 weer de seizoensopener te maken, maar: “Als circuit zouden we dat wel graag zien. Het was logisch om de wintertest en seizoensstart nu hier te houden. Ik weet echter niet wat ze in Australië of elders doen, al hoorde ik wel dat Australië naar een latere datum wil switchen.”

Als het aan het Bahrain International Circuit ligt, wordt de wintertest in 2022 ook weer uitgebreid naar meer dan drie dagen. “De test was nu namelijk vrij kort”, zegt sjeik Salman bin Isa Al Khalifa. “Hopelijk kunnen we volgend jaar een volwaardige test houden met de nieuwe 2022-auto’s en -motoren”, doelt hij op de regelrevolutie van volgend seizoen.

