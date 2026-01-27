Dinsdag werd op het Circuit de Barcelona-Catalunya de tweede besloten wintertest verreden. Waar op maandag nog liefst zeven teams deze shakedown aftrapten, bleef het op dag twee opvallend rustig op het circuit. Ferrari en Red Bull hadden de baan tijdens zowel de ochtend- als de middagsessie vrijwel voor zichzelf. De omstandigheden maakten het echter lastig om goede proefrondjes te rijden; het circuit werd geteisterd door hevige regenval.

Maandag openden zeven teams het bal in Barcelona, te weten Mercedes, Red Bull, Racing Bulls, Haas, Audi, Alpine en Cadillac. Red Bull kwam dinsdag opnieuw in actie; ditmaal stapte viervoudig wereldkampioen Max Verstappen voor het eerst achter het stuur van de RB22. Namens Ferrari reed Charles Leclerc opnieuw in de SF-26. De Monegask had eerder al een korte shakedown afgewerkt op het Fiorano-testcircuit in Maranello. Verder bleef het wachten op constructeurskampioen McLaren. De papaja’s hadden eerder aangekondigd op dinsdag of woensdag te beginnen met proefrijden, maar besloten deze regenachtige testdag uiteindelijk aan zich voorbij te laten gaan.

Verstappen en Leclerc werkten ’s ochtends ieder hun eigen programma af in Barcelona. Zo maakte de Nederlander volop gebruik van de bekende aero-rakes, metalen constructies die worden ingezet om de aerodynamica in kaart te brengen. Red Bull zou daarnaast flow-vis hebben aangebracht op de RB22. Tijdens zijn eerste run veroorzaakte Verstappen kort een rode vlag, nadat hij een uitstapje naar de grindbak maakte. Zonder noemenswaardige problemen kon hij zijn weg echter vervolgen. Tegen het einde van de ochtend schakelden beide coureurs over op de blauwe regenbanden; naar verluidt kwam het met bakken uit de hemel in Barcelona. Leclerc kwam uiteindelijk tot 64 ronden, Verstappen tot 27.

Rode vlag door Hadjar

Na de middagpauze vond er een dubbele rijderswissel plaats. Isack Hadjar, die maandag al een volledige testdag had afgewerkt, stapte opnieuw in bij Red Bull. Bij Ferrari droeg Leclerc het stokje over aan Lewis Hamilton. “Het is goed om weer in een volledig nieuwe auto te rijden”, reageerde de Monegask na afloop. “Het is totaal anders dan wat we kennen van de afgelopen jaren. Tijdens deze tests draait het vooral om controleren of alles naar behoren functioneert, en dat deed het”, verzekerde hij tevrede . “De omstandigheden waren uiteraard niet ideaal, maar we hebben wel onze programma’s kunnen afwerken.”

Net als op maandag waren er nauwelijks betrouwbaarheidsproblemen. Ondanks de aanhoudende regen en de vele vraagtekens rond de nieuwe motoren konden ook Hadjar en Hamilton flink wat ronden afwerken. De Fransman gaf eerder al aan dat Red Bull positief verrast was door de RB22; na de eerste testdag concludeerde hij dat de nieuwe F1-auto’s een stuk handzamer zijn dan voorheen. Ook de gloednieuwe motor stelde niet teleur.

Toch kwam er in het laatste uur van de testdag een abrupt einde aan zijn programma. In bocht 14 schoot Hadjar van de baan en veroorzaakte hij op de valreep een rode vlag. Op sociale media circuleren beelden van de RB22 die langs het circuit wordt geborgen. Volgens verschillende bronnen bleef Hadjar ongedeerd, al kwam zijn shakedown in Barcelona zo tot een bitter einde.

