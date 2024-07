Het silly season binnen de Formule 1 is nog lang niet voorbij. Williams, Sauber, Mercedes, Alpine, Visa RB en Haas hebben nog stoeltjes te vergeven voor 2025. Bij Haas lijkt reservecoureur Oliver Bearman de voornaamste kandidaat om volgend jaar bij het team in te stappen, ondanks zijn moeilijke F2-seizoen. In Silverstone mag de jonge Brit weer een uurtje in de Formule 1 rijden, en zich zo bewijzen.

Bearman rijdt in de opstapklasse voor de Formule 1 voor PREMA Racing en staat momenteel veertiende in het F2-coureursklassement. Voor Haas-teambaas Ayao Komatsu spelen de tegenvallende Formule 2-prestaties van Bearman echter geen doorslaggevende rol. “Ik hecht veel meer belang aan hoe hij met ons samenwerkt”, vertelt de Japanner aan het Deense Ekstra Bladet. “We hebben nog genoeg F1-sessies om naar hem te kijken.”

LEES OOK: Heeft Briatore Sainz een aanbod gedaan? ‘Carlos is een erg goede coureur’

Eén van die sessies is de eerste vrije training tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. Daar mag Bearman tijdens het weekend van zijn thuisrace in Silverstone een uur lang de auto van Kevin Magnussen besturen. “Toen ik hoorde dat ik deel mocht nemen aan zes VT1-sessies en zag dat Silverstone daar één van was, heb ik de dagen afgeteld!” zegt Bearman in een officieel persbericht. “Het is een geweldig circuit en het zal een speciaal gevoel zijn om uit de pitstraat te rijden voor alle Britse fans.”

Ook Antonelli wordt in de gaten gehouden

Bearman is niet de enige Formule 2-coureur die nauwlettend in de gaten wordt gehouden door Formule 1-teambazen. Teamgenoot Andrea Kimi Antonelli is al enige tijd een kandidaat voor Mercedes in 2025. De Italiaan staat momenteel negende in het F2-kampioenschap, en heeft ook nog niet kunnen presteren zoals van hem werd verwacht.

Haas-teambaas Komatsu denkt daarom dat zowel Bearman als Antonelli niet de hoofdschuldigen zijn voor hun lastige Formule 2-jaar. “Ik heb geen idee welke problemen PREMA heeft met de auto onder de nieuwe regels”, aldus Komatsu. “Ik hoor wel wat, maar tenzij je alle details kent, kun je gemakkelijk de verkeerde conclusies trekken.” De Japanner focust zich daarom liever op wat Bearman afgelopen maart in Saoedi-Arabië liet zien, toen hij Carlos Sainz verving bij Ferrari.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)