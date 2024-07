Overweegt Carlos Sainz na Sauber en Williams nu ook een overstap naar Alpine? De Spanjaard zou naar verluidt een aanbod hebben gehad van nieuwe Alpine-consultant Flavio Briatore om volgend jaar voor het Franse team te rijden. De Italiaanse adviseur onthult echter nog niks.

Carlos Sainz is één van de overgebleven coureurs die nog niet weet waar hij volgend jaar rijdt. Begin februari maakte Ferrari bekend dat Lewis Hamilton het stoeltje van de Spanjaard in 2025 gaat overnemen. Sindsdien wordt Sainz met verschillende teams in verband gebracht, maar de Spanjaard heeft nog altijd geen definitieve keuze gemaakt.

Sainz zei zelf tijdens de persconferentie na de Grand Prix van Oostenrijk zijn teamkeuze voor 2025 nog altijd niet te willen overhaasten. “Ik denk dat we het soms vanzelfsprekend vinden, als we een van deze podiumplaatsen vieren, in een Ferrari-pak. Ik vind dat ik daardoor moet proberen om van dit moment te genieten. Wie weet wanneer het in de toekomst nog een keer gebeurt. Hoe nerveus sommige teams me ook maken of onder druk zetten, ik wil ook genieten van dit podiummoment”, aldus de Spanjaard. Sainz werd derde tijdens de race op de Red Bull Ring.

Sainz naar Alpine?

De Spaanse coureur werd al eerder niet alleen in verband gebracht met Williams, maar ook met Sauber. Het Zwiterse team wordt in 2026 door Audi overgenomen. Volgens de laatste geruchten zou Sainz nu ook een aanbod van kersverse Alpine-adviseur Flavio Briatore hebben gehad. “Carlos Sainz is een erg goede coureur die tot het einde van het seizoen voor Ferrari zal rijden”, zei Briatore toen hem door DAZN werd gevraagd naar de geruchten. “Dat is wat ik weet over Carlos, dat hij een supercoureur is.”

