Beitske Visser racet in 2021 op Zandvoort: W Series maakt voorlopige kalender bekend

De W Series, de raceklasse voor vrouwelijke coureurs, heeft een voorlopige kalender voor 2021 bekendgemaakt. De vrouwenklasse, die in 2021 deel zal uitmaken van het voorprogramma van de Formule 1, reist onder meer af naar Zandvoort en Spa. “Het is een opwindende mix van circuits die het uitzonderlijke talent van de coureurs in de serie zullen laten zien.”



De W Series, waarvan in 2019 het eerste seizoen plaatsvond, maakt volgend jaar acht raceweekends deel uit van het voorprogramma van de Formule 1. Tijdens welke Grands Prix dat zou zijn was voorlopig onbekend, maar maandagavond maakte de klasse samen met de F1 een voorlopige kalender bekend. Tijdens zes Europese en twee Amerikaanse GP’s fungeert de W Series als supportklasse.

Het racekampioenschap voor vrouwen begint in 2021 in Frankrijk. Op het Circuit Paul Ricard in Le Castellet zal de openingsrace van het seizoen plaatsvinden. In juli volgt de W Series de Formule 1 naar Oostenrijk, Engeland en Hongarije, na de zomerbreak zullen de vrouwen racen op Spa-Francorchamps en Zandvoort. Na de W Series-race in Assen in 2019 krijgt de Nederlandse Beitske Visser volgend jaar dus opnieuw een thuisrace. Visser eindigde tijdens het eerste seizoen als tweede, achter kampioen Jamie Chadwick.

In oktober sluit de W Series haar seizoen af met een Amerikaanse double header. Op 23 oktober wordt er geracet op het Circuit of the Americas in Austin, een week later vindt de seizoensfinale plaats in Mexico. F1-topman Ross Brawn is opgetogen over de vooruitzichten van de W Series als supportklasse. “Het is een opwindende mix van circuits die het uitzonderlijke talent van de coureurs in de serie zullen laten zien. We geloven dat het ongelooflijk belangrijk is om iedereen de kans te geven om het hoogste niveau van onze sport te bereiken, en de samenwerking met de W Series toont onze vastberadenheid en toewijding om meer diversiteit in de Formule 1 te creëren.”

Voorlopige kalender van de W-serie 2021:

26 juni – Le Castellet, Frankrijk

3 juli – Spielberg, Oostenrijk

17 juli – Silverstone, Engeland

31 juli – Boedapest, Hongarije

28 augustus – Spa-Francorchamps, België

4 september – Zandvoort, Nederland

23 oktober – Austin, VS.

30 oktober – Mexico-Stad, Mexico

