Ook in Zandvoort worden rondom de Dutch GP beelden geschoten voor de Amerikaanse bioscoopfilm Apex met Brad Pitt in de hoofdrol. Max Verstappen zal het eindresultaat op het witte doek zeker gaan aanschouwen, zegt hij. “Ik ben natuurlijk wel benieuwd.” Hij hoopt op een verbluffend resultaat. “Want van alle racefilms die ik tot nu toe heb gezien, had ik niet meteen iets van: wow.”

De film Apex met Brad Pitt moet, althans volgens Lewis Hamilton, alle voorgaande racefilms doen verbleken. Maar welke bekende films in dit racegenre hebben we eigenlijk gehad? Een kleine greep, in volgorde van relesedatum. Niet alle racefilms waren overigens even succesvol.

Grand Prix

Jaar: 1966

Acteurs: James Garner, Eva Marie Saint, Yves Montand e.a.

Verhaal: Grand Prix handelt over de geromantiseerde lotgevallen van een aantal autocoureurs tijdens het Formule 1-seizoen van 1966. Met echte coureurs.

Le Mans

Jaar: 1971

Acteurs: Steve McQueen (foto boven), Siegfried Rauch e.a.

Verhaal: De film draait om de 24 Uur van Le Mans. Middelpunt is het duel tussen de Duitser Stahler in een Ferrari en de Amerikaan Delaney in een Porsche.

Lees ook: Hollywood herontdekt de Formule 1

Days of Thunder

Jaar: 1990

Acteurs: Tom Cruise, Nicole Kidman e.a.

Verhaal: In de snelle wereld van NASCAR droomt nieuwkomer Cole Trickle ervan om de beste coureur te worden en de prestigieuze Daytona-race te winnen.

Driven

Jaar: 2001

Acteurs: Sylvester Stallone, Burt Reynolds e.a.

Verhaal: IndyCar-kampioen Beau Brandenburg krijgt met de komst van de jonge Jimmy Bly een moeilijke tegenstander in de strijd om de nieuwe wereldtitel.

Rush

Jaar: 2013

Acteurs: Daniel Brühl, Chris Hemsworth e.a.

Verhaal: Rush is een waargebeurd verhaal over het Formule 1-seizoen 1976 en gaat over de rivaliteit tussen de tegenpolen Niki Lauda en James Hunt.

Lees hier alles over de Dutch GP 2023 in Zandvoort met o.a. het complete tijdschema