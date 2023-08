Hoofdrolspeler Brad Pitt is zelf niet aanwezig, maar ook in Zandvoort worden weer filmopnames gemaakt (zie foto boven) voor Apex, de nieuwe Amerikaanse speelfilm over de Formule 1. Eerder was Pitt wel aanwezig bij de GP van Silverstone. Het is duidelijk: na het succes van Drive to Survive is het duidelijk: Hollywood heeft de Formule 1 (her)ontdekt.

Apex, zoals de titel van de film waarschijnlijk gaat luiden, moet eind 2024 de nieuwste bioscoophit worden van Brad Pitt, regisseur Joseph Kosinsky en producent Jerry Bruckheimer, stuk voor stuk grote namen in Hollywood. De Formule 1 spreekt meer dan ooit tot de verbeelding.

Sinds het Amerikaanse Liberty Global in 2016 de rechten van de Formule 1 overnam van Bernie Ecclestone voor het lieve sommetje van acht miljard dollar is een radicale koerswijziging ingezet, die heeft geleid tot een enorme groei van de populariteit van de sport wereldwijd, zo constateert sportmarketeer Chris Woerts, expert op het terrein van tv-rechten.

“Liberty kiest voor de Amerikaanse aanpak. Men benadert de achterkant van de sport en brengt het op deze manier dichter bij de fans. Over de hele wereld dromen jongetjes ervan om Formule 1-coureur te worden, maar het is slechts voor twintig mannen op deze planeet weggelegd. Die mystiek van de sport, die magische aantrekkingskracht, wordt door Liberty maximaal uitgenut. Op dat vlak hoef je Amerikanen niets te leren.”

Woerts: ‘Formule 1 volgt voorbeeld NBA’

De Formule 1 volgt met ‘Project Apex’ feitelijk het voorbeeld van de NBA in de Verenigde Staten, meent Woerts. “De NBA stelt zich maximaal open voor tv en media. Bij alle wedstrijden lopen journalisten tot een paar minuten voor de wedstrijd in de kleedkamer. En kijk eens naar het succes van The Last Dance over Michael Jordan en de Chicago Bulls. Als sportorganisatie moet je durven de deuren echt te openen en echt mee te werken. De NBA doet dat al jaren en de Formule 1 nu ook. Ik weet zeker dat ook andere sporten deze ontwikkelingen op de voet volgen. Het is ook niet tegen te houden, je moet er in mee.”

Lewis Hamilton is als adviseur en producing partner aan de Apple-film verbonden en laat weten dankbaar te zijn dat de Formule 1 de film omarmt. “Ik weet niet of dit tien jaar geleden mogelijk zou zijn geweest. In die tijd zou men het misschien niet hebben gezien als een kans om de sport verder te laten groeien”, refereert de Brit aan het tijdperk van Bernie Ecclestone, de man die de sport decennialang met ijzeren hand regeerde. “We hebben inmiddels de impact van Drive to Survive van Netflix gezien. Ik geloof dat deze film de sport naar nieuwe hoogten zal stuwen.”

Iedereen in paddock werkt mee aan film

Brad Pitt (59) speelt in de film een veteraan die na een langdurige afwezigheid terugkeert in de sport, bij APXGP, het elfde team op de grid. Heel realistisch is het verhaal niet, realiseert Hamilton zich. Het blijft immers fictie. De beelden daarentegen zullen wel realistisch zijn, belooft hij. De film wordt gemaakt onder regie van Kosinski (onder andere bekend van Top Gun: Maverick), geproduceerd door Bruckheimer (o.a. Top Gun: Maverick en de Pirates of the Carribean-films) en met volledige medewerking van alles en iedereen in de paddock, inclusief teams, coureurs en ook media.

De Formule 1 heeft hoge verwachtingen van de film, maar ook van andere nieuwe initiatieven. Zo heeft de Amerikaanse acteur Ryan Reynolds, bekend van onder andere Deadpool, samen met collega-acteur Rob McElhenney (It’s always sunny in Philadelphia) via de investeerdersgroep een belang genomen in het Formule 1-team van Alpine. Het gaat om een bedrag van 200 miljoen euro, goed voor 24 procent van de aandelen. De twee namen eerder, in 2020, de Britse voetbalclub Wrexham over en financierden de terugkeer van de club naar de Engelse Football League. De Disney+ docu-serie ‘Welcome to Wrexham’ werd een grote hit en zette de club volop in de schijnwerpers. Ook met Alpine zijn er al plannen voor een docu-serie.

Woerts: ‘Onder Liberty staat de show centraal’

“Een geweldige ontwikkeling”, meent Woerts. ,,Onder Ecclestone stond de sport centraal, onder Liberty is dat de show geworden. Dat zie je ook aan andere aspecten, denk aan de introductie van de sprintraces, de race in Las Vegas en de verdere globalisering van de sport. Het is een kwestie van tijd alvorens ook Zuid-Afrika een eigen Grand Prix krijgt. Door de nieuwe koers van Liberty heeft de populariteit van de Formule 1 een enorme impuls gekregen en daarmee ook de waarde van de tv-rechten en dat is iets wat men bij Liberty bepaald niet onbelangrijk vindt. De opkomst van streamingplatforms als Netflix, Amazon, Apple TV en Disney+ en hun interesse in sport, versterken dat effect nog eens extra.”

Greg Maffei, Amerikaans zakenman en eigenaar van Liberty Media, noemde eerder dit jaar een bedrag van twintig miljard dollar als indicatie van de huidige marktwaarde van de Formule 1, meer dan een verdrievoudiging van de aanschafprijs in 2016. Hij benadrukte daarbij wel dat de Formule 1 op dit moment niet te koop staat, naar aanleiding van hardnekkige geruchten over interesse van een investeringsfonds uit Saoedi-Arabië. “En eerlijk gezegd zou twintig miljard geen aantrekkelijke prijs zijn. Ik zou veel meer willen.”

