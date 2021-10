De medical car van de Formule 1 zal tijdens de Grand Prix van Turkije niet bemand worden door het gebruikelijke duo Alan van der Merwe en Ian Roberts. De twee artsen (Van der Merwe is ook op hoog niveau coureur geweest) zijn positief getest op corona en worden dit weekend uit voorzorg vervangen.

Van der Merwe en Roberts werden voorafgaand aan hun vlucht naar Turkije getest op corona, zo blijkt uit een verklaring van de FIA. “[Beiden] testten voor de reis positief op COVID-19. Ze zijn daarom in zelfisolatie gegaan en zullen niet deelnemen aan de 2021 FIA Formula Turkish Grand Prix.”

Voor dit soort situaties heeft de FIA een vervangend duo achter de hand in Bruno Correia, in het dagelijks leven bestuurder van de safetycar in de Formule E en medisch afgevaardigde Bruno Franceschini. Mochten Van der Merwe en Roberts binnenkort negatief testen dan kunnen ze eind deze maand gewoon aansluiten bij de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin.

Van der Merwe en Roberts kregen eind vorig seizoen veel complimenten voor hun snelle ingrijpen bij de crash van Romain Grosjean, in Bahrein. De auto van de Haas-coureur vloog na zijn ongeluk op het Bahrain International Circuit in brand. Van der Merwe en Roberts waren snel ter plaatse en mede door hun hulp kon Grosjean met relatief lichte verwondingen aan de vlammenzee ontsnappen.

De brand waarbij Romain Grosjean mede door het snelle optreden van de medical car slechts geringe verwondingen opliep (Mark Sutton / Sutton Images)

Uitgebreid coronatestprogramma Formule 1

Toen vorig jaar juli – na de gedwongen coronapauze – het Formule 1-seizoen werd opgestart, kon dat alleen maar door rondom alle evenementen een grootschalig testprogramma op te zetten. Alle coureurs, teamleden, media, medewerkers van FIA en Formule 1 worden voorafgaand aan en tijdens een raceweekend getest. Hoewel er hier en daar positieve gevallen zijn gemeld (onder andere van coureurs als Sergio Pérez en Lewis Hamilton) is er nog geen massale corona-uitbraak geweest in de F1-paddock.