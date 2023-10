FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem heeft er alle vertrouwen in dat Andretti een motorleverancier gaat krijgen in de Formule 1. Ondanks dat het team momenteel geen contract heeft, belooft Ben Sulayem dat het wel goedkomt. Mocht het echt nodig zijn, dan zal hij een leverancier dwingen motoren te geven aan Andretti.

Recentelijk kwam het nieuws naar buiten dat de deal tussen Alpine en Andretti inmiddels verlopen is. Het plan was oorspronkelijk dat Alpine (of eigenlijk, moederbedrijf Renault) de motoren van het Amerikaanse team zou gaan leveren zodra Andretti daadwerkelijk de goedkeuring krijgt om in de Formule 1 mee te doen. De termijn van dat contract is inmiddels echter verstreken en er ligt nog geen nieuwe deal op tafel.

FIA-voorzitter Ben Sulayem garandeert echter dat Andretti niet zonder motoren zal komen te zitten. “In de regels staat dat niemand hen mag weigeren”, garandeert de FIA-voorzitter. “Als alle leveranciers toch nee zeggen, dan heeft de FIA de macht om iemand aan te wijzen. Dat worden dan de twee leveranciers die aan de minste teams leveren. We kiezen dan willekeurig uit die twee en die moet dan gaan leveren. Dat is ook geen geheim. Waarschijnlijk worden dat Alpine en Honda, en een van hen zal dan winnen want zo zijn de regels nu eenmaal.”

General Motors

De regels waar Ben Sulayem naar verwijst, staan in appendix 6 van de Formule 1-regels. Hoewel daar geen expliciete vermelding staat van een nieuw team op de grid, is de FIA-voorzitter ervan overtuigd dat Andretti wel onder deze regels zal vallen. Audi zal op waarschijnlijk ook slechts één team van motoren voorzien – namelijk het eigen team – maar diezelfde regels stellen dat zij als nieuwe leverancier nog niet verplicht zijn om aan meerdere teams te leveren.

Intussen heeft Andretti een deal gesloten met General Motors om ondersteuning van Cadillac te krijgen. Het doel is om op termijn ook met motoren van Cadillac te gaan rijden. “Dat vragen wij ook, en uiteindelijk zal dat ook gebeuren”, zegt Ben Sulayem daarover. “Maar motoren zijn niet zomaar in vier of vijf jaar gemaakt. Dus in de eerste jaren zal Andretti nog met een andere leverancier moeten rijden.”

