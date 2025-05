Mohammed Ben Sulayem is zijn campagne voor zijn tweede termijn als FIA-voorzitter goed begonnen. De Emirati maakte afgelopen maandag bekend zich kandidaat te stellen. De voorzitter heeft nu al de steun binnen van 36 verschillende FIA-autosportbonden. In een steunbrief zeggen de FIA-clubs achter Ben Sulayem te staan in zijn kandidatuur voor nog vier jaar als voorzitter. De brief is een tegenvaller voor Carlos Sainz senior, die eerder aangaf zich ook verkiesbaar te willen stellen.

De eerste vier jaar als voorzitter van de FIA zijn voor Mohammed Ben Sulayem niet zonder slag of stoot verlopen. Zo verlieten meerdere FIA-kopstukken het bestuursorgaan. De Emirati voerde daarnaast wijzigingen in de statuten door die zijn verantwoordingsplicht verminderen. Ook kwamen er strengere regels voor het gebruik van scheldwoorden voor de coureurs. Toch kan Ben Sulayem op meer dan genoeg steun rekenen voor een tweede termijn als voorzitter.

“Geachte President Mohammed. Namens de hieronder vermelde aangesloten clubs, schrijven wij u om onze oprechte dankbaarheid uit te drukken voor uw service, inzet, visie en, bovenal, de uitvoering van uw manifest dat u ons, de leden, beloofd hebt”, leest de brief die door 36 FIA-clubs is goedgekeurd. “Zonder de doortastende en moedige acties die u vanaf de eerste dag ondernam, zou de toekomst van de FIA in gevaar zijn geweest. De ommekeer die in minder dan vier jaar werd bereikt, is niets minder dan buitengewoon.”

De verschillende voorzitters van de 36 FIA-clubs zeggen de ‘inclusieve benadering’, waarbij Ben Sulayem de voorzitters ‘ondersteunt’ en ‘met respect behandeld’, te waarderen. “We erkennen en prijzen ook de aanzienlijke inspanningen die u en uw team hebben geleverd om de FIA te herpositioneren als een wereldwijde leider in zowel mobiliteit als motorsport”, gaat de brief verder. “De kracht en reputatie van het FIA-merk zijn duidelijk gegroeid als gevolg van uw leiderschap. Dat gezegd hebbende, begrijpen we dat vier jaar een korte tijd is om de ambitieuze hervormingen af te ronden die u in gang hebt gezet.”

Carlos Sainz senior

De autosportbonden staan daarom achter de beslissing van de Emirati om voor een tweede termijn op te gaan. “We moedigen je sterk aan om je kandidaat te stellen voor herverkiezing, zodat je het belangrijke werk dat je bent begonnen, kunt voortzetten. Met onze volledige steun, met diepe waardering en optimisme voor de toekomst.” De openbare steunbrief aan Ben Sulayem is een flinke tegenvaller voor Carlos Sainz senior. De vader van Williams-coureur Carlos Sainz gaf eerder aan ook interesse te hebben in het voorzitterschap.

