FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft bevestigd dat hij zich in december kandidaat stelt voor een tweede termijn van vier jaar. In de afgelopen jaren is de Emirati meermaals in opspraak geraakt, maar hij bijt van zich af en benadrukt dat het bestuursorgaan onder zijn leiding inmiddels winst maakt in plaats van verlies.

Na afloop van de Grand Prix van Monaco bevestigde Mohammed ben Sulayem in een gesprek met Reuters dat hij zich kandidaat stelt voor een tweede termijn. “Ik heb het gevoel dat drie jaar in een complexe federatie als de FIA niet genoeg is. Heb ik meer tijd nodig? Ja. Is het gemakkelijk geweest? Nooit. Was het leuk? Soms”, zei hij. “Dus ik stel me kandidaat. Ik heb de meeste leden al geraadpleegd en spreek met hen.”

Ben Sulayem volgde in 2021 voormalig Ferrari-teambaas Jean Todt op. Hij ambieert de motorsport verder te laten groeien en de positie van de FIA te versterken, die in het verleden volgens hem ‘verwaarloosd’ is. Onlangs rapporteerde het bestuursorgaan een winst van 4,7 miljoen euro, een flinke vooruitgang vergeleken met het tekort van 24 miljoen in 2021. “Het is voor mij onbegrijpelijk dat een enkele Formule 1-coureur of teambaas meer verdient dan de hele FIA, terwijl de FIA eigenaar is van het kampioenschap. Is dat eerlijk?”, vroeg hij zich hardop af. “Ik heb het FIA-huis opgeruimd. Eerlijke mensen zijn gebleven. Mijn rug zit niet langer vol messen”, stelde hij.

Controversieel

Toch blijft de kritiek onder coureurs en zijn vijanden steeds verder groeien. Zijn aanpak binnen de Formule 1, wijzigingen in de statuten die de verantwoordingsplicht verminderen, het ontslaan van FIA-kopstukken en nieuwe regels rond het openbare gedrag van coureurs hebben zijn imago geschaad. “Al deze negativiteit. ‘Oh, hij is onvoorspelbaar, hij is erg controversieel’. Ik ben de laatste die zich bekommert om wat ze doen en zeggen, maar misschien doe ik iets dat hen irriteert. Voor mij gaat het altijd om de leden van de FIA en ik ben meer dan gelukkig”, aldus Ben Sulayem.

Onlangs gaf tweevoudig wereldkampioen in de rallysport Carlos Sainz senior aan dat hij overweegt zich kandidaat te stellen voor het FIA-presidentschap. Ben Sulayem: “Laat hem zich kandidaat stellen. Dat is democratie.”

