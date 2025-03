De rallycoureurs zijn het zat! De coureurs van het World Rally Championship gaan dit weekend de interviews in het Engels tijdens de Safari Rally Kenya boycotten. Ze zullen of niks zeggen of alleen in hun moedertaal antwoorden. De rallycoureurs protesteren zo tegen de €10.000 boete van Adrien Formaux voor het gebruik van het woordje ‘f*cked’ tijdens een interview in de Sweden Rally.

Adrien Formaux werd in februari het eerste slachtoffer van de strengere straffen van de FIA op ‘wangedrag’, waaronder grof taalgebruik. De Franse rallycoureur gebruikt het woordje ‘f*cked’ na een lastige etappe tijdens de Sweden Rally. Formaux werd gelijk op het matje geroepen door de FIA en moest binnen 48 uur een boete van €10.000 betalen.

LEES OOK: FIA slaat toe: Eerste boete voor gebruik van scheldwoord uitgedeeld aan rallycoureur

Nadat de flinke boete aan de Fransman was uitgedeeld, besloten zijn collega’s om een vakbond op te richten: de World Rally Drivers’ Alliance (WoRDA). De vakbond vroeg vervolgens in een officiële verklaring aan FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem om het vooral te bespreken, maar kreeg naar verluidt geen reactie. Daarop besloten de rallycoureurs tijdens de volgende rallyrace, de Safari Rally Kenya, een standpunt in te nemen.

De coureurs lieten hun onvrede over de situatie zien door de Engelse interviews te boycotten. Elfyn Evans, uit Wales, en Fransman Thierry Neuville antwoordden alleen in hun moedertaal, terwijl andere coureurs, zoals Formaux zelf, helemaal geen antwoord gaven. Naar verluidt zijn de coureurs van plan het hele weekend deze aanpak vol te houden. “Helaas horen jullie dit weekend niet zoveel van mij, maar als dat is wat we moeten doen om het verschil te maken, dan doen we dat”, zei tweevoudig wereldkampioen Kalle Rovanperä.

Vrijheid van meningsuiting

De WoRDA legt verder in een nieuwe verklaring aan DirtFish uit: “We zijn het er allemaal over eens dat we de grofheid bij de microfoon tot een minimum willen beperken. Tegelijkertijd is het nodig om een zekere vrijheid van meningsuiting te behouden en emoties levend te houden, en dat coureurs niet bang hoeven te zijn om op wat voor manier dan ook gestraft te worden.”

LEES OOK: Coureurs hoorden van strengere straffen FIA via de media: ‘Er was geen overleg’

“Het is voor ons onmogelijk om te garanderen dat we, coureurs en bijrijders, de huidige regels perfect en systematisch volgen. Daarom nemen wij, WoRDA-leden, nu de verantwoorde beslissing om te zwijgen aan het einde van de interviews of om te antwoorden in onze moedertaal. In het belang van onze sport is zo’n actie helaas nodig en we verontschuldigen ons aan alle rallyfans, ook al weten we dat ze ons hierin steunen.”

Lees hier alles over de aankomende GP van China

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Bestel ‘m nu online, met gratis bezorging in heel Nederland.