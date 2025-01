Alexander Wurz, voorzitter van de coureursvakbond de Grand Prix Drivers’ Association, onthult dat de coureurs via de media moesten horen over de strengere straffen voor wangedrag. De FIA maakte de nieuwe strafrichtlijnen in januari bekend, zonder vooraf te overleggen met de coureurs op de huidige F1-grid.

De FIA maakte in januari bekend dat het strenger gaat straffen op ‘wangedrag’, waaronder grof taalgebruik, vanaf het 2025-seizoen. Zo riskeert een coureur onder de nieuwe strafrichtlijnen zelfs een schorsing en WK-puntenaftrek bij herhaaldelijke overtreding. Alexander Wurz staat samen met George Russell aan het hoofd van coureursvakbond de Grand Prix Drivers’ Association, en onthult dat de coureurs echter via de media over de strengere straffen moesten horen.

“Nee, er was geen overleg”, vertelt Wurz tegen verschillende media. “We moesten het lezen via de media. Er zou ruimte kunnen zijn voor verbetering dat we (deze dingen, red.) samen uitwerken. Als er een vergelijking is met bijvoorbeeld de NFL in Amerika, dan hebben zij wel een vakbond voor NFL-spelers en zijn ze betrokken bij het proces. In dit geval zijn we er niet bij betrokken.”

‘Hopen op weinig boetes’

Wurz, voormalig Formule 1-coureur voor onder andere Williams en McLaren, denkt daarnaast dat de FIA zelfs intern niet met al te veel partijen om de tafel heeft gezeten. “Ik weet niet zeker of de FIA hun eigen rijderscommissie erbij heeft betrokken. Daar weet ik niets van. Laten we hopen dat er niet veel boetes worden geïnd.”

