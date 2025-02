De FIA heeft direct werk gemaakt van de nieuwe, strengere taalregels in de autosport. Adrien Fourmaux is de eerste coureur die een boete heeft gekregen voor het gebruik van een scheldwoord. Vanwege een tegenvallende etappe in de Sweden Rally gebruikte de Franse rallycoureur een scheldwoord en daar mag hij nu flink voor betalen.

LEES OOK: Liam Lawson over vuurproef met Red Bull: ‘Meest uitdagende jaar van mijn carrière’

Dure fout

Fourmaux liet zich na een lastige etappe ontvallen: “We f*cked up”. De Fransman moest op het matje komen hoewel de stewards aangaven dat hij niemand wilde beledigen. De FIA verwijst naar de herziene International Sporting Code, waarin strengere richtlijnen zijn opgenomen rondom taalgebruik. Het resultaat? Een boete van 30.000 euro, waarvan 20.000 euro voorwaardelijk en de resterende 10.000 euro moet binnen 48 uur worden overgemaakt.

LEES OOK: Ben Sulayem wil doorpakken: na Cadillac een Chinese fabrikant op de grid

Flinke boetes

De aangescherpte regels zijn geen verrassing. FIA-president Mohammed Ben Sulayem benadrukte vorig jaar al het belang van professioneel taalgebruik in de autosport. Begin dit jaar werd bekendgemaakt dat rijders zich moeten beheersen, zeker tijdens officiële momenten zoals persconferenties en interviews. Voor Formule 1-coureurs zijn de straffen nog steviger, want daar wordt een vermenigvuldigingsfactor van vier gehanteerd. Een dergelijke boete van 10.000 euro wordt bij Formule 1-coureurs meteen 40.000 euro.

Met Fourmaux als eerste ‘boete-patiënt’ lijkt de FIA de toon te zetten. De vraag is nu: volgen er meer of was dit een duidelijke waarschuwing naar alle andere coureurs?

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

NU in de winkel en online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de Wintereditie van FORMULE 1 Magazine! Vol exclusieve interviews met o.a. Helmut Marko, Felipe Massa, Pierre Gasly, Alexander Albon en Fred Vasseur.