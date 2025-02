Liam Lawson begint in 2025 aan zijn allereerste seizoen bij Red Bull. Na een aantal invalbeurten in 2023 werd hij vorig jaar opgeroepen om Daniel Ricciardo definitief te vervangen bij het neventeam, Racing Bulls. Niet veel later zou hij het stoeltje van Sergio Pérez erven. Voor Lawson is het de eerste keer bij het hoofdteam en de eerste keer dat hij begint aan een volledig Formule 1-seizoen. De verwachtingen zijn hooggespannen.

In gesprek met Red Bull blikte Liam Lawson vooruit op zijn allereerste fulltime Formule 1-seizoen. De 22-jarige Nieuw-Zeelander staat voor een vuurproef bij de Oostenrijkse renstal. In het verleden verbleekten meerdere coureurs naast wereldkampioen Max Verstappen, en 2025 belooft opnieuw een competitief seizoen te worden. Meerdere teams en coureurs azen op de titel.

“Het begint nu steeds echter te worden”, grijnsde Lawson. “Voor mij was het sowieso de eerste keer dat ik de winterstop inging, wetende dat ik een stoeltje had voor het aankomende seizoen. Ik had dus de tijd om het een beetje te verwerken. Om eerlijk te zijn, voelde dat ook wel een beetje vreemd; het leek alsof het niet echt waar was. Maar nu gaan we echt toeleven naar een nieuw seizoen en zitten we ook al veel in de simulator – nu is het echt wel ingedaald.”

‘Het doel is om te winnen’

“Het doel is natuurlijk om te winnen”, vervolgde hij. “Na mijn debuut heb ik gevochten om door te stromen naar het hoofdteam. Ik ben heel dankbaar dat dat is gelukt – nu ben ik een stapje dichterbij een racewinst. Dat gezegd hebbende, weet ik dat het een lastig seizoen gaat worden. Er komen veel circuits aan waar ik nog nooit heb geracet. Het wordt een spannend jaar, maar waarschijnlijk ook het meest uitdagende jaar van mijn carrière.”

LEES OOK: Max Verstappen blikt vooruit op ‘spannend’ Formule 1-seizoen: ‘Ben nooit uitgeleerd’

Liam Lawson komt bij Red Bull naast Max Verstappen terecht. De Nederlander won al vier titels met het team dat hem de afgelopen tien jaar heeft gevormd. Lawson weet dat de vergelijking met Verstappen ‘uitdagend’ zal worden. “Hij racet hier al tien jaar en heeft de laatste vier WK’s gewonnen”, aldus de jonge Nieuw-Zeelander. “Maar tegelijkertijd biedt dat ook de gelegenheid voor mij om van hem te leren. We kunnen al onze data straks vergelijken, dus daar ga ik optimaal gebruik van maken.”

Liam Lawson en teamgenoot Max Verstappen poseren in hun nieuwe racepakken voor 2025 (Red Bull)

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

NU in de winkel en online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de Wintereditie van FORMULE 1 Magazine! Vol exclusieve interviews met o.a. Helmut Marko, Felipe Massa, Pierre Gasly, Alexander Albon en Fred Vasseur.