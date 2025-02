Na Cadillac, dat in 2026 met de Amerikaanse motorfabrikant General Motors als elfde team op de grid zal verschijnen, richt FIA-president Ben Sulayem zich nu op de volgende stap: het verwelkomen van een Chinese fabrikant. Dit is een ‘droom’ die hij al jaren koestert. “We hebben al een coureur.”

Na een lange strijd tegen Liberty Media en de bestaande tien teams, kreeg Ben Sulayem eind vorig jaar eindelijk zijn zin: de komst van Cadillac betekent dat er in 2026 elf Formule 1-teams op de grid staan. Het Amerikaanse team zal rijden met motoren van General Motors, waarmee een Amerikaanse motorfabrikant de Formule 1 betreedt.

In gesprek met de Franse krant Le Figaro maakt de FIA-president duidelijk dat hij niet van plan is om het bij General Motors te laten. “Het is de afgelopen twee jaar mijn droom geweest om de grote landen aanwezig te zien in de Formule 1”, vertelt hij. “De volgende stap is het verwelkomen van een Chinese fabrikant. We hebben al een coureur”, verwijst Ben Sulayem naar Zhou Guanyu, die na zijn vertrek bij Sauber als reservecoureur bij Ferrari is aangesloten.

Kritiek

Ben Sulayem windt er opnieuw geen doekjes om. De komst van Cadillac markeerde het einde van een bewogen periode, waarin hij harde kritiek kreeg vanwege zijn open houding ten opzichte van teams die de Formule 1 willen betreden. In gesprek met Motorsport.com zei de FIA-president destijds: “Ik heb niets te verbergen. Ik ben verkozen op basis van bestuur, democratie en transparantie. Alles wat we hebben gedaan, is doorlopen volgens de juiste procedures en zorgvuldige afwegingen.”

Hoewel de FIA-president voorstander is van meer teams, is hij van mening dat er minder grands prix op de kalender zouden moeten staan. “Ik denk dat 24 races een beetje te veel is. 20 grands prix is genoeg”, aldus Ben Sulayem. Of de kalender daadwerkelijk wordt ingekort, is nog maar de vraag, aangezien de verantwoordelijkheid daarvoor niet bij de FIA ligt. Bovendien heeft commerciële rechtenhouder Liberty Media het recht om het aantal races te maximaliseren, zolang de Concorde-overeenkomst dat toelaat.

