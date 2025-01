Het Amerikaanse team Cadillac hoeft niet lang meer in spanning af te wachten of het in 2026 op de grid mag verschijnen. Eind november maakte de Formule 1 bekend een principeakkoord te hebben bereikt met Cadillacs moederbedrijf General Motors. Een officieel besluit over de deelname zal ‘binnen enkele weken’ worden genomen.

Het team probeerde eerder al onder de naam Andretti Global de Formule 1 binnen te komen, maar kreeg toen geen goedkeuring vanuit de Formule 1. De organisatie achter de koningsklasse veranderde van standpunt nadat General Motors een grotere betrokkenheid kreeg bij het project, Michael Andretti vertrok en vanwege de dreiging van een Amerikaans federaal onderzoek naar de zaak.

Laatste fase

Het bereiken van het principeakkoord was echter nog geen definitief groen licht voor Cadillac, want het voorstel moest nog door de FIA beoordeeld worden. Dat evaluatieproces komt nu langzaam ten einde. “De FIA bekijkt momenteel de Cadillac-deelname. We zijn in de laatste fase van het due diligence-onderzoek en hopen het proces snel af te ronden”, zegt een woordvoerder tegen The Race. “We werken samen en tegelijkertijd met FOM om de succesvolle integratie van een elfde team in het kampioenschap te garanderen.”

Heeft de FIA ook al een concreet tijdbestek voor de rest van het toelatingsproces van Cadillac? “We bevinden ons in de laatste stappen van dit proces en we verwachten binnen enkele weken tot een besluit te komen”, aldus de FIA-woordvoerder.

