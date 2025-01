General Motors (GM) kondigt samen met TWG Motorsports aan dat het een nieuw bedrijf gaat oprichten voor de bouw van motoren. Eén van de voorwaarden voor intrede van het Cadillac-team in de F1 is dat GM eigen motoren gaat bouwen. Het Amerikaanse bedrijf zet nu dus de eerste stap, en heeft ook al een CEO aangesteld.

Het nieuwe bedrijf zal de naam GM Performance Power Units LLC krijgen. Russ O’Blenes wordt de CEO. De ‘industrieveteraan’ doet momenteel dienst als directeur van het GM Motorsports Propulsion and Performance-team, en heeft meer dan dertig jaar ervaring in de auto-industrie.

“We zijn verheugd Russ te verwelkomen in deze cruciale rol”, zegt Dan Towriss, CEO van TWG Motorsports in het persbericht. “Zijn expertise en leiderschap zullen een belangrijke rol spelen bij het leggen van de basis voor Cadillacs Formule 1-reis.”

O’Blenes reageert zelf ook verheugd op zijn nieuwe aanstelling: “Ik ben echt enthousiast dat ik de kans krijg om het team te bouwen en te leiden dat een in Amerika gebouwde Formule 1-motor op de grid zal brengen. GM PPU is momenteel zijn team aan het uitbreiden en neemt mensen aan op alle gebieden van het bedrijf.”

Ferrari

Hoewel General Motors tot nu toe alleen nog een principeakkoord heeft getekend met de Formule 1, laat het bedrijf er geen gras over groeien. GM onthult dat de ontwikkeling en het testen van een prototype Formule 1-motor namelijk al begonnen is. Ook zijn er al concrete plannen voor de bouw van de motorenfabriek zelf. GM/Cadillac zal voordat hun eigen motor klaar is voor gebruik, motoren afnemen van Ferrari.

