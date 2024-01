Max Verstappen is waarschijnlijk de grootste Formule 1-coureur aller tijden. Met dank aan de uren die hij doorbrengt in de simulator. Dat is althans de mening van oud-coureur Gerhard Berger, die tijdens zijn eigen carrière onder andere teamgenoot was van Ayrton Senna en Nigel Mansell.

Volgens de inmiddels 64-jarige Oostenrijker onderscheidt de drievoudig wereldkampioen van Red Bull zich van zijn generatiegenoten én grootheden uit het verleden door de ontelbarte uren die hij in zijn vrije tijd doorbrengt in de simulator. Van Max Verstappen is bekend dat hij vaak na thuiskomst van een race meteen weer in de sim plaatsneemt om de race nog een keer te rijden. Bovendien rijdt hij sim-races namens Team Redline.

Berger: ‘Verstappen is er altijd mee bezig’

“Ayrton Senna en Michael Schumacher profiteerden in hun tijd van het feit dat ze van jongs af aan in karts reden en niets anders in het leven deden dan racen. Dat geldt voor alle coureurs vandaag de dag,” zo vertelt de voormalige Ferrari- en McLaren-coureur tegen het Duitse Auto Motor und Sport.

Berger: “Maar Max Verstappen rijdt in zijn vrije tijd daarnaast ook nog steeds virtuele races in de simulator. Soms wel drie per dag. Hij is dus altijd bezig met dit onderwerp. Hij denkt na over waar je kunt inhalen en waar niet. Senna, noch Schumacher noch Lewis Hamilton maakten hier gebruik van.”

Berger, die in zijn eigen F1-loopbaan tien GP’s op zijn naam, schreef, noemt het opvallend dat Verstappen zich tijdens races altijd op de juiste plek bevindt. “Bij de start, in de eerste bocht, in een duel. Ik kan niets bedenken dat beter kan bij hem. Daarom is Max Verstappen waarschijnlijk de beste die we ooit in de Formule 1 hebben gezien.”