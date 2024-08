Het was dé zaak die begin dit jaar de gemoederen in de Formule 1 bezighield. De Red Bull-medewerkster die een aanklacht indiende tegen teambaas Christian Horner. De aanklacht ging over seksueel overschrijdend gedrag van de teambaas. Horner werd al eerder na intern onderzoek door Red Bull zelf vrijgesproken. De aanklacht is in hoger beroep nu ook afgewezen, en Horner gaat vrijuit.

In maart werd de aanklacht van de oud-medewerkster al voor de eerste keer afgewezen. De vrouw ging vervolgens in hoger beroep. Een tweede externe advocaat boog zich toen over de zaak. Op donderdag maakte Red Bull bekend dat ook deze de aanklacht opnieuw afwijst.

“Eerder dit jaar werd een klacht tegen Christian Horner onderzocht”, luidt de officiële verklaring van Red Bull. “Die klacht werd behandeld via de klachtenprocedure van het bedrijf door de aanstelling van een onafhankelijke advocaat die de klacht afwees.”

“De klager maakte gebruik van het recht om in beroep te gaan en het beroep werd uitgevoerd door een andere onafhankelijke advocaat”, gaat de verklaring verder. “Alle fasen van de beroepsprocedure zijn nu afgerond, met als eindresultaat dat het beroep niet wordt gehonoreerd. De conclusies van de advocaat zijn geaccepteerd en overgenomen door Red Bull. Het interne proces is afgerond.”

Privacy

Red Bull maakt niet bekend wat de vervolgstappen zijn. Het bedrijf wil ook verder niet meer op de zaak in gaan. “Het bedrijf respecteert de privacy van al zijn werknemers en zal op dit moment geen verder publiek commentaar geven op deze zaak. Red Bull is vastbesloten om te blijven voldoen aan de hoogste normen op de werkplek.”

