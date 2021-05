Charles Leclerc was in Spanje op de vierde plaats ‘best of the rest’. De Monegask ging in de openingsfase voorbij Valtteri Bottas naar P3, maar moest aan de meet tevreden zijn met plek vier. Een bemoedigend seizoensbegin voor Ferrari zorgt ervoor dat Leclerc opgewonden toeleeft naar zijn thuisrace over twee weken in Monaco. “Hopelijk komen er mooiere tijden aan als we op deze manier blijven verderwerken.”

Vanaf P4 had Charles Leclerc op het Circuit de Barcelona-Catalunya een goede start. In bocht drie ging de Monegask buitenom bij Valtteri Bottas. “Dat was cool”, reageert Leclerc met een glimlach voor de camera van Ziggo Sport. “Er was een vrije lijn aan de buitenkant van de bocht en ik ging er gewoon voor. Het pakte goed uit kan je wel zeggen.”

Ferrari en Leclerc twijfelden nadien over de strategie. “We wisten het niet zo goed: zouden we voor een een- of tweestopper gaan? Oorspronkelijk zouden we voor de tweestopper gaan, maar tijdens de race dacht ik dat één enkele stop ook wel eens zou kunnen werken.” Leclerc verloor tijdens de eerste pitstopfase zijn derde plek aan Bottas, maar kan zich vinden in de keuzes van het team. “Er was wat discussie op de radio, maar ik denk dat we een goede strategie hebben gekozen”, blikt hij terug.

Over twee weken staat de Grote Prijs van Monaco na een jaartje afwezigheid weer op de kalender. Hoe leeft Leclerc toe naar zijn thuisrace? “Blij, met een lach op mijn gezicht! Het is dan wel frustrerend om slechts vierde te worden terwijl je als team alles perfect doet, maar dat is waartoe de auto momenteel toe in staat is”, tempert hij meteen de verwachtingen. “We mogen trots zijn op de progressie die we boeken. Hopelijk komen er mooiere tijden aan als we op deze manier blijven verderwerken”, aldus de Monegask.

