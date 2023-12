Michael Schumacher werd in een Mercedes-auto rondgereden om zijn hersenen te stimuleren. Dat schrijft de Duitse krant Bild. Artsen hoopten dat de hersenen van de zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 gestimuleerd zouden worden door bekende geluiden, aldus Bild.

Vrijdag is het tien jaar geleden dat de Formule 1-legende een ernstig ski-ongeluk kreeg. Hij is niet meer in het openbaar gezien sinds hij buiten de piste zijn hoofd stootte aan een rots. Schumacher werd in een kunstmatige coma gebracht en sindsdien wordt hij verzorgd door zijn vrouw Corinna in hun huis aan het meer van Genève.

Naar verluidt helpt een team van vijftien artsen, masseurs en assistenten hem 24 uur per dag te verzorgen. Het rondrijden van Michael Schumacher in een Mercedes was volgens Bild onderdeel van zijn medische behandeling.

De ARD zendt binnenkort een nieuwe documentaire uit, die het decennium sinds Schumachers ongeluk markeert.

Lees ook: Emotionele broer Ralf prijst familie, medische wetenschap en fans

Niet één, maar twee edities om 2023 mee af te sluiten: naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (132 pagina’s!) van FORMULE 1 Magazine ligt nu ook het FORMULE 1 Jaaroverzicht 2023 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Herbeleef het seizoen 2023 met ons Jaaroverzicht! Daarin onder andere:

Tom Coronel analyseert 2023: Weg met de oude garde!

Analyse: Alle tien teams langs de meetlat

De beste themaverhalen van alle 22 Grands Prix

Race-analyses door Coronel en Bleekemolen

Technisch jaaroverzicht: de opkomst van Aston Martin en McLaren

Alle cijfers van 2023 (en de eeuwige statistieken!)

Onderscheidende fotografie: het mooiste beeld van een fraai jaar

En nog veel meer!