Al zes races op rij heeft Ferrari geen zege meer geboekt. In die races gingen de zeges allemaal naar Red Bull, waar Max Verstappen op zijn tweede titel afstevent. Het leidt tot teleurstelling bij Ferrari-teambaas Mattia Binotto: “We zijn al een tijdje op zoek naar een zege.”

Ferrari had goede papieren om in Singapore een einde te maken aan de zegedroogte, maar daar kwam het niet van. Charles Leclerc verzilverde zijn poleposition niet en moest toezien hoe Sergio Pérez er met de zege vandoor ging.

Ferrari moest uiteindelijk genoegen nemen met de tweede plaats voor Leclerc en de derde plek voor Carlos Sainz. “Ik ben teleurgesteld omdat we al een tijdje op zoek zijn naar een zege”, verzucht teambaas Mattia Binotto bij Sky Sports. De Italiaan is tevreden over de ‘goede reactie’ van de Scuderia na de races op Spa-Francorchamps en Monza, maar het was in Singapore nog niet genoeg. Toch heeft Binotto ‘vertrouwen in de volgende races’.

Polesitter Leclerc had een prima start, maar de start van Sergio Pérez was beter waardoor de Monegask moest aansluiten. “De start van Charles was goed, maar toen vond hij een natter deel waardoor hij grip verloor.” De prestaties van de F1-75 stemmen Binotto positief. “De auto was goed vandaag, zowel op een natte als droge baan.”

Wat Binotto minder vrolijk stemde, was het feit dat er tijdens de race geen besluit kwam over de vermeende vergrijpen van Sergio Pérez. Het was volgens hem namelijk duidelijk dat Pérez tot tweemaal toe een te groot gat liet vallen naar de safetycar. “In twee verschillende safetycar-fases maakte Pérez dezelfde fout. We verwachten een straf van minstens tien seconden. Het is spijtig dat er in de race geen beslissing is genomen, want Charles begon toen echt de voorbanden te pushen.” Inmiddels is duidelijk dat Pérez een tijdstraf van vijf seconden heeft gekregen en zijn zege behoudt.

Foto: Motorsport Images