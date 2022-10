Een dubbelpodium, maar de gewenste overwinning zat er niet in voor Ferrari in Singapore. Charles Leclerc had even zicht op de zege, maar moest genoegen nemen met de tweede plek. Carlos Sainz eindigde vrij anoniem als derde.

“Ik heb de hele race lopen pushen”, zucht en zweet Leclerc na het vallen van de vlag. Helaas voor de Monegask bleken vooral de eerste paar honderd meter bepalend. “Ik had een slechte start en moest daarna in de achtervolging”, erkent de polesitter, die bij de start door Sergio Pérez werd gepakt.

“Doordat ik wat wielspin had, verloor ik wat performance“, baalt Leclerc na. “Daarna was het eigenlijk een heel moeilijke race”, vertelt de Ferrari-coureur, die Pérez vooral na de laatste safetycar-fase in het vizier had, maar geen echte inhaalactie kon plaatsen.

Nadat hij door een klein foutje de DRS-aansluiting verloor, was de strijd wel gestreden. Leclerc mag nog wel een klein beetje hoop op de zege koesteren: naar winnaar Pérez loopt nog een onderzoek omdat hij de safetycar-regels mogelijk heeft geschonden.

Sainz anoniem

Leclercs Ferrari-teamgenoot Sainz mocht mee naar het podium, met P3 in de pocket. De Spanjaard kwam echter niet echt in het stuk voor. “Ik kwam nooit lekker in mijn ritme, kon de jongens voor me niet volgen. Als je het vertrouwen niet hebt, wordt het lastig.”

“Ik moest zo met de derde plek genoegen nemen, maar ben blij dat ik geen fouten heb gemaakt.” Sainz haalt verder aan dat het dubbele podium ‘een goed resultaat voor het constructeurskampioenschap’ is. Red Bull is daarin buiten bereik, maar Ferrari staat nu op 439 punten, voor Mercedes met 373.