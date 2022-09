Ferrari-teambaas Mattia Binotto vindt dat reservecoureur Robert Shwartzman een zitje in de Formule 1 verdient. Tegelijkertijd weet de Italiaan ook dat het een lastige klus wordt om de Rus een zitje te bieden voor 2023.

Shwartzman stopte na vorig seizoen met de Formule 2, maar is nog altijd actief als testcoureur van Ferrari. De 23-jarige Rus, geboren in Israël en nu rijdend onder die licentie vanwege de opgelegde beperkingen door de FIA, eindigde in 2020 vierde in de Formule 2 en was vorig jaar de runner-up nadat Oscar Piastri er met de titel vandoor ging.

Voorlopig lijkt de kans klein dat hij in de Formule 1 terechtkomt, maar Ferrari-teambaas Mattia Binotto vindt dat hij op basis van zijn prestaties een kans verdient. “Robert is een fantastische coureur”, prijst Binotto de Ferrari Academy-coureur. “Hij is zeer snel, met name in een Formule 1-auto. Elke keer dat hij in de Formule 1-auto stapte was hij erg snel. Er zijn coureurs die misschien geweldig zijn in de Formule 3 en Formule 2, maar dan niet goed genoeg voor de Formule 1.”

“Robert is het tegenovergestelde: hij was al geweldig in de Formule 3 en Formule 2, maar hij is zeer, zeer sterk in de Formule 1”, voegt Binotto toe. “Het is dus jammer dat hij op dit moment geen zitje heeft.” De Italiaan is tevreden over het werk dat Shwartzman in de simulator heeft verricht en heeft de Rus vooruitgang zien boeken. “Hij is ontwikkeld als coureur, hij is veel volwassener dan een jaar geleden. Hij verdient een zitje. We weten dat het een erg lastige situatie is nu, maar hopelijk komt het er in de toekomst van.”

Shwartzman zou door zijn banden met Ferrari eventueel nog naar Haas kunnen, waar ze regelmatig een Ferrari-coureur in dienst nemen. Daar staat immers de positie van Mick Schumacher onder druk, zeker nu het erop lijkt dat zijn contract met de Ferrari Academy na dit seizoen niet verlengd wordt. Veel andere opties voor een zitje in 2023 zijn er niet voor de in Israël geboren Rus.

De hoop op een Formule 1-zitje heeft Shwartzman nog niet opgegeven. “Ik zal mijn best doen om die kans te krijgen”, benadrukt hij. “Ik hoop natuurlijk dat het werk dat ik dit seizoen heb verricht me daarbij zal helpen.” Dat heeft hij ook nodig, aangezien hij geen plan B heeft klaarliggen. “Soms denk ik na over wat ik zou kunnen doen, maar ik focus me nog altijd volledig op de Formule 1.”