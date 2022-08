Ferrari-testcoureur Robert Shwartzman hoopt nog altijd in de Formule 1 terecht te komen. De Russische coureur krijgt dit seizoen tweemaal de kans om namens de Scuderia deel te nemen aan een vrije training.

Shwartzman is gestopt met de Formule 2, maar is nog altijd actief als testcoureur van Ferrari. De 22-jarige Rus, geboren in Israël en nu rijdend onder die licentie vanwege de opgelegde beperkingen door de FIA, eindigde in 2020 vierde in de Formule 2 en was vorig jaar de runner-up nadat Oscar Piastri er met de titel vandoor ging.

Op de achtergrond is Shwartzman zeer actief geweest voor Ferrari, waar hij veel simulatorwerk verricht. Onlangs mocht hij zich, ter voorbereiding op zijn vrije trainingen later dit seizoen, op Mugello een hele dag testen met de SF21, de bolide van vorig jaar.

Teams moeten sinds dit seizoen verplicht een rookie in de auto zetten voor twee vrije trainingen. Wanneer Ferrari dat gaat doen is nog niet bekend, wel is het zeker dat Shwartzman de aangewezen rookie is voor deze sessies.

Lees ook: Shwartzman legt 130 ronden op Mugello af tijdens Ferrari F1-test

“Ik ben best enthousiast over het idee”, zegt Shwartzman tegen Motorsport.com. “Ik weet nog steeds niet bij welke evenementen ik precies in actie zal komen, maar het zal ongetwijfeld een goed moment zijn.”

“Ik ben trots dat ik in een Ferrari zal rijden tijdens een raceweekend en ben ook zeer geïnteresseerd in het bevestigen van het werk dat we in de simulator verricht hebben”, vervolgt Shwartzman. “We hebben vele uren gestopt in het verbeteren van de virtuele auto, om deze zo dicht mogelijk in de buurt te krijgen van de werkelijkheid. Nu kan ik niet wachten om die resultaten te zien”, aldus de Rus.

Ook al is Shwartzman niet meer actief in de Formule 2, hoopt hij nog altijd op een zitje in de Formule 1. “Ik zal mijn best doen om die kans te krijgen”, benadrukt hij. “Ik hoop natuurlijk dat het werk dat ik dit seizoen heb verricht me daarbij zal helpen.” Dat heeft hij ook nodig, aangezien hij geen plan B heeft klaarliggen. “Soms denk ik na over wat ik zou kunnen doen, maar ik focus me nog altijd volledig op de Formule 1.”