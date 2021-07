Mattia Binotto betwijfelt op de revolutionaire auto voor het seizoen 2022 het racen en inhalen in de Formule 1 zal bevorderen. De eerste resultaten in de windtunnel suggeren volgens de Ferrari-teambaas dat die doelstellingen niet zomaar bereikt zullen worden. “Als ik de data van onze auto bekijk, dan kan ik niet echt zeggen dat het inhalen makkelijker wordt.”

De Formule 1 presenteerde in Silverstone de 2022-auto. De auto, die onderworpen is aan een compleet nieuw technisch reglement, moet het racen en inhalen in de Formule 1 verbeteren. Mattia Binotto is echter lang niet zeker dat die doelstellingen met de nieuwe bolides bereikt zullen worden.

“Ik weet het niet. Het zit zeker in de filosofie en de doelstellingen van zij die deze regels bedacht hebben”, vertelt de Ferrari-teambaas aan Motorsport.com. “Er moet meer close racing komen met minder verschil tussen de auto’s. Maar om in te kunnen halen heb je om te beginnen een snellere auto nodig. Het is dus niet echt duidelijk hoeveel makkelijker het wordt om in te halen.

Vooral de resultaten van Ferrari’s windtunneltesten baren Binotto zorgen. “Als ik de data van onze auto in de windtunnel bekijk, dan kan ik niet echt zeggen dat het inhalen makkelijker wordt”, aldus de Italiaan.

