Mocht Ferrari dit jaar succesvol zijn, dan wil voormalig teambaas Mattia Binotto hier niet de eer voor opstrijken. Dit terwijl de ontwikkeling van de SF-23 wel onder zijn hoede heeft plaatsgevonden. De Italiaan is namelijk van mening dat de focus op het collectief moet liggen, in plaats van op één persoon.

“In de Formule 1 heb je het niet over één individu, je hebt het over een complete groep,” aldus Binotto tegenover Corriere dello Sport. “Deze auto is vorig jaar ontworpen toen ik nog in dienst was bij hen, maar het is niet mijn auto, het is de auto van Ferrari.”

Binotto benadrukte ook nog maar eens het belang van een goede coureur. “Om te winnen heb je altijd de beste auto nodig, maar de coureur maakt het verschil voor wat betreft de laatste twee tienden op het circuit.” Hiermee doelde hij niet alleen op het talent en de rijkunsten, maar ook zeker op de mentaliteit van de rijder. “Hij moet het charisma hebben om het hele team aan te zetten om te blijven verbeteren.”

“Hij is tenslotte een hoofdrolspeler binnen het team en een van de meest belangrijke personen. Hij praat met de journalisten, de leidinggevenden, al zijn monteurs en het team. Een coureur maakt dus niet alleen het verschil op het circuit, maar ook daarbuiten,” besloot de Italiaan.