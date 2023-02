Ferrari heeft zojuist in Maranello het doek getrokken van haar nieuwe bolide, de SF-23. De Scuderia houdt vast aan dezelfde kleuren als de F1-75 van vorig jaar, maar heeft op technisch vlak de nodige aanpassingen doorgevoerd.

Onder luid gejuich van de gepassioneerde Ferrari-fans die aanwezig waren bij de lancering werd de SF-23 getoond. De nieuwe bolide van Charles Leclerc en Carlos Sainz kleurt – niet geheel verrassend – opnieuw rood met een zwarte voor- en achtervleugel. Net als veel andere teams kiest Ferrari ook voor enkele kale koolstofvezelvlakken, zoals op de sidepod en de motorkap. Direct na de onthulling werd de SF-23 de baan opgestuurd, met Leclerc als eerste achter het stuur.

Onderhuids is er hard gewerkt aan de betrouwbaarheid van de krachtbron, verklapt teambaas Frédéric Vasseur. Dat was ook nodig, aangezien dat vorig jaar ‘niet het sterkste punt’ was van de krachtbron, geeft de Fransman toe.

Nieuwe teambaas, zelfde doel

Met deze SF-23 hoopt Ferrari voort te bouwen op de sterke prestaties van 2022, toen het team zowel bij de constructeurs als bij de coureurs, met Charles Leclerc, tweede werd. Het team kende een zeer goede start van het seizoen, maar de prestaties van de F1-75 werden naarmate het seizoen vorderde minder.

Dit jaar moet Ferrari niet alleen aan het begin bovenaan staan, maar ook aan het einde van het seizoen, zo luidde de duidelijke boodschap van Ferrari-CEO Benedetto Vigna aan teambaas Frédéric Vasseur. De Fransman heeft het roer overgenomen van Mattia Binotto, die na vier jaar als teambaas, en in totaal 28 jaar dienst, afscheid nam van de Scuderia.

Vasseur begon op 9 januari aan zijn nieuwe baan bij Ferrari en concludeerde al snel dat er op strategisch vlak vooruitgang te boeken is. “Heel vaak is het een kwestie van organisatie, communicatie en de communicatiestroom op de pitmuur”, zei Vasseur. “We zijn bezig alles te herzien. Het is een beetje kort dag voor mij! Maar we zullen wat verbeteringen moeten aanbrengen.”

