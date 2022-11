Ferrari-teambaas Mattia Binotto maakt zich ‘niet al te veel zorgen’ om de tegenvallende prestaties van Ferrari in Mexico. Het Italiaanse team heeft, zo geeft Binotto aan, ‘al best vroeg’ de ontwikkeling van de F1-75 stopgezet om zich op 2023 te focussen.

Ferrari heeft sinds de Grand Prix van Oostenrijk geen race meer gewonnen. Het team kwam in de tweede seizoenshelft een stuk minder uit de verf dan in de eerste helft en zag Mercedes dichterbij komen. In Mexico volgde een van de dieptepunten van Ferrari: Carlos Sainz en Charles Leclerc kwamen op één minuut achterstand van Max Verstappen als vijfde en zesde over de streep. Mercedes deed het een stuk beter met de tweede en vierde plek.

“Mercedes komt terug, zij waren veel competitiever dan wij”, zegt Ferrari-teambaas Mattia Binotto over het weekend in Mexico. Dat slechte resultaat kwam niet als een grote verrassing voor het team. Niet alleen vanwege de ijle lucht, ook omdat het team al een tijdje niet meer heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling van de F1-75.

“Wij weten dat we al best vroeg onze ontwikkeling hebben stopgezet om ons te focussen op 2023”, legt Binotto uit. “Ik maak me niet al te veel zorgen door de ontwikkelingsgraad omdat ik weet wanneer wij zijn gestopt met de ontwikkeling.”

Binotto geeft toe dat het de afgelopen races ‘niet altijd geweldig’ ging, maar Singapore was voor hem wel een hoogtepunt. “Daar waren we zeer competitief”, blikt de Ferrari-teambaas terug op dat weekend. “De race erna, in Japan, waren we niet zo snel als Verstappen maar het was geen drama, zeker niet in de kwalificatie.”

“In de Verenigde Staten,” somt Binotto op, “waren we competitief in de kwalificatie maar niet zo competitief in de race. In Mexico was het een stuk erger.” Binotto hoopt dat dat weekend geen voorbode is voor de laatste twee races van het seizoen. “Het was in Mexico een stuk lastiger en ik hoop dat dit geen trend is, eerder een uitzondering.”

Foto: Motorsport Images