68 seconden, dat was het gat tussen racewinnaar Max Verstappen en Charles Leclerc in Mexico. Het was een eenzame race voor de Ferrari-coureur, die zag dat zijn team te snel was voor het middenveld maar te langzaam voor de top. Hij is ervan overtuigd dat deze teleurstellende race een ‘one-off‘ is.

Ferrari kende al de nodige problemen op de zaterdag, waardoor Leclerc van de zevende plek moest starten. Al snel werd duidelijk dat Ferrari niet de snelheid had om Red Bull en Mercedes bij te benen terwijl de rest van het veld achter hen juist te langzaam was om het ze spannend te maken.

Het was dan ook een ‘eenzame race’ voor Leclerc, die meent dat de race beter had kunnen zijn als de problemen van de kwalificatie waren opgelost. “In de race was het DRS-probleem opgelost doordat we er een nieuwe achtervleugel op hadden gezet”, legt Leclerc uit. “Maar met de motor hadden we nog wat problemen.”

Dat verklaart volgens Leclerc echter nog steeds niet het enorme gat van Ferrari naar Red Bull en Mercedes. “We moeten ervoor zorgen dat, als we slechte dagen hebben, die dagen niet zo slecht zijn als deze.” De Monegask denkt dat de problemen een ‘one-off‘ zijn. “Hopelijk verloopt alles de volgende race weer normaal.”

Leclerc was, ondanks de problemen op zaterdag, nog optimistisch over zijn kansen in de race, maar dat viel uiteindelijk tegen. “Ik ben altijd optimistisch voor de race. Ik wist dat het lastig zou worden, maar ik had niet verwacht dat het zó lastig zou worden en dat we zo ver van de rest zouden afstaan.”

Met alleen nog de races in Brazilië en Abu Dhabi te gaan hoopt Leclerc dat het ‘niet zo slecht zal zijn’ als Mexico. “Dat verwacht ik ook niet. Dit was waarschijnlijk een van de slechtste races, samen met Spa. Maar ik geloof oprecht dat dit een one-off is.”

Foto: Motorsport Images