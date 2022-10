Motorproblemen hinderden Charles Leclerc in de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico. De Monegask had daar al last van sinds de derde vrije training en die problemen maakten het ‘zeer onvoorspelbaar’.

Waar Ferrari normaliter ijzersterk is op de zaterdag, was dat in Mexico niet het geval. Carlos Sainz en Charles Leclerc konden niet tippen aan de tijden van Red Bull en Mercedes. Zo eindigde Sainz als vijfde, Leclerc slechts zevende. Maar, zo geeft de Monegask aan, er was wel een goede verklaring voor waarom het gat naar Max Verstappen plots acht tienden bedroeg.

“Het was geen geweldige sessie”, blikt Leclerc terug. “We hadden wat problemen met de krachtbron. Dat was van Q1 tot en met Q3 het geval, maar ook in de derde vrije training. Daar moeten we naar kijken omdat de auto extreem lastig te besturen was.”

“De krachtbron reageerde niet echt op mijn input op het gaspedaal, dat maakte het zeer onvoorspelbaar”, vervolgt Leclerc. “Ik hoop dat we kunnen uitzoeken wat er fout ging en het voor de race verbeteren.”

Vanaf die vijfde en zevende plek zijn er nog kansen in de race voor Ferrari, maar Leclerc benadrukt dat de problemen wel opgelost moeten zijn. “Als we de problemen met de krachtbron kunnen oplossen voor de race, dan heb ik er alle vertrouwen in dat we kunnen terugslaan.” Of dat ook een zege inhoudt? “Waarschijnlijk niet”, geeft de Monegask toe. “Maar als we de problemen niet kunnen oplossen, dan hoop ik dat we kunnen blijven staan waar we staan.”