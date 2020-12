Binotto rekent op een moeilijke start van Schumacher in 2021

Ferrari-teambaas Mattia Binotto heeft niet al te hoge verwachtingen van Mick Schumacher in 2021 aangezien de Duitser altijd even nodig heeft om op snelheid te komen. “Ik verwacht dat hij in 2022 goed gaat presteren.”

Het is een patroon bij de zoon van Michael Schumacher: in zijn eerste jaar in een klasse heeft hij het moeilijk en in het tweede jaar gaat het ineens een stuk beter. Zo worstelde hij in het eerste seizoen in de Formule 3 en werd hij in het tweede seizoen kampioen en in de Formule 2 gebeurde hetzelfde. Hij kwam op stoom in 2020, na een moeizaam verlopen 2019 en werd in de slotrace kampioen. Ferrari-teambaas Mattia Binotto verwacht daarom dat Schumacher het in 2021 niet makkelijk gaat krijgen.

“2021 gaat een moeilijk verhaal worden. Als je kijkt naar hoe het met hem in de Formule 2 en Formule 3 ging, zie je dat hij in het tweede seizoen beter presteerde. Hij leert veel tijdens zijn eerste seizoen en is dan ijzersterk in de tweede helft van het tweede seizoen. Daarom zijn de komende twee seizoenen belangrijk voor hem. Ik verwacht dat we in 2022 zijn progressie gaan zien”, vertelt Binotto ten overstaan van ESPN.

Maar als hij goed presteert, dan kan hij in de toekomst de teamgenoot van Charles Leclerc worden bij Ferrari, zegt de Zwitser. “Hij zit in de FDA. (Ferrari Driver Academy, red.) Wij hebben die jeugdopleiding niet opgezet om Formule 1-coureurs af te leveren, wij zijn op zoek naar coureurs die in de toekomst bij Ferrari kunnen rijden”, aldus de teambaas van Ferrari.

