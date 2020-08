Binotto stellig: ‘We hebben 2020 niet opgegeven’

Ferrari kent tot nu een rampzalig 2020. De auto is duidelijk niet snel genoeg om te vechten voor een overwinning, maar ook niet voor podiums. Toch benadrukt Binotto dat 2020 nog niet opgegeven is.

Twee podiums. Dat is tot nu de score voor het bekendste team uit de Formule 1. Twee podiums die met het nodige geluk tot stand kwamen. De SF1000 is bepaald geen wonderauto. Mercedes heeft drie keer het aantal punten van Ferrari, Red Bull het dubbele. Ferrari moet zelfs lijdzaam toezien dat Racing Point en McLaren boven hun staan in het constructeurskampioenschap.

Afgelopen weekend kende Ferrari opnieuw een moeizaam weekend. Sebastian Vettel werd voor de derde keer dit seizoen uitgeschakeld in Q2. Bij Charles Leclerc ging het amper beter met een negende tijd. In de race leek Leclerc op weg te zijn naar een aantal punten, maar de Monegask viel uit door een elektrisch probleem. Sebastian Vettel gokte op een eenstopper en dat wierp zijn vruchten af met een zevende plaats tot gevolg.

Ferrari president John Elkann zei onlangs dat de fans niet op overwinningen hoeven te rekenen tot 2022. Toch werpt Ferrari niet zomaar de handdoek in de ring met deze auto. “We werken op meerdere fronten aan deze auto, maar ook aan de 2021-auto. We zullen met updates komen, maar die verschijnen nog niet op de auto in Spa of op Monza”, zegt Mattia Binotto tegen Sky Italia. “We geven deze auto nog niet op”, maakt Binotto duidelijk.

