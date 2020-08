Leclerc vroeg team op boordradio om pitstop voor gordels: ‘Zullen ze niet blij mee zijn’

Charles Leclerc was de enige uitvaller in de Spaanse Grand Prix op het Circuit de Catalunya-Barcelona. De Monegask stond stil in de laatste chicane nadat zijn motor plotseling stopte. Een overzicht van de boordradioberichten tussen Charles Leclerc en zijn race-engineer, Xavier Marcos Padros.

“De motor stopte er ineens mee. Ik weet niet wat er gebeurde, de auto viel volledig uit”, meldt Leclerc aan het team. “Zal ik proberen de auto opnieuw te starten?”, vraagt hij daarna. “Ik zal het je laten weten”, antwoordt zijn Marcos. “Oké, probeer het maar, je zit in de derde versnelling”, waarschuwt hij. “Nee, de motor doet gek. Ik ga naar de pits”, zegt Leclerc. “Radio uit, ik kom zo bij je terug”, reageert de Spaanse engineer. “Ja oké, maar ik ga nu naar binnen”, zegt Leclerc, die echt naar binnen wil.

“Alles is in orde voor ons, je kan het proberen”, geeft Marcos door aan zijn coureur. “Op welke positie liggen we nu?”, vraagt Leclerc, die op dat moment terug is gevallen tot de laatste plaats. “Jongens, we moeten naar binnen! We moeten naar binnen! Toen ik naar de knop reikte om de auto weer aan te zetten heb ik mijn gordels los gedaan”, zegt Leclerc. “Ik beweeg nu veel onder het remmen. Voor mij maakt het niet veel uit, maar ik denk niet dat ze er blij mee zullen zijn dat ik zonder gordels rijd.” Daarop reageert zijn engineer dat hij het begrijpt en zegt dat hij binnen moet komen. “We hebben een attach nodig, ik weet niet waar het nu in de auto zit”, meldt Leclerc.

“Kom binnen, we zullen het oplossen. Laat het me weten als je hulp nodig hebt met je gordels”, meldt Marcos. “Natuurlijk heb ik hulp nodig!”, reageert Leclerc. “Ik heb al verteld dat we een attach nodig hebben. Die heb ik niet meer, die is ervan af gevlogen. Dat heb ik al eerder gezegd. Moet ik de motor uitzetten?”, vraagt de Monegask. “Ja, zet de motor uit”, reageert Marcos. Toch blijft Leclerc met twee vragen zitten: “Wat gebeurde er nou met de motor? Waarom viel alles ineens volledig uit?” Hij krijgt als antwoord te horen dat ze er later op terug zullen komen.