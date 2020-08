Verstappen: ‘Ik vond dat er toen even niet naar mij geluisterd werd’

Meer dan een tweede plek zat er niet in voor Max Verstappen en dat besef was er na de finish ook meteen bij Nederlander. Hij pakte bij de start een plekje winst en wist vervolgens knap Valtteri Bottas van zich af te houden. “We hadden nu eenmaal niet snelheid van Hamilton vandaag.”

De Nederlander ging voortvarend van start, Valtteri Bottas kwam wat sputterend op gang op het vuile rechtergedeelte van de baan. “De start was cruciaal, ik had nog een beetje wielspin maar ik zat net goed. Valteri ging niet naar links. Daarna kon ik grotendeels mijn race controleren. Hamilton was aan het sparen, ik kon dat niet doen met de Racing Points en Bottas achter me. Toen Hamilton eenmaal gas kon geven voor zijn pace, was hij niet te halen.”, aldus Verstappen. “Ik ben blij met de tweede plek, het is goed van ons om tussen de Mercedessen te staan.”

Lees ook: Hamilton zorgeloos naar zege Spaanse GP, Verstappen tweede na slechte start Bottas

Het gehoopte bandengevecht waarbij Red Bull mogelijk in het voordeel zou zijn kwam er dus niet. “We hadden niet de snelheid die Lewis had. In de laatste stint hielden ze het ook goed en viel Bottas niet echt aan. Die stint was wel comfortabel. We zullen moeten blijven knokken om ons te verbeteren, we zullen zien wat er over twee weken mogelijk is.”

Tijdens de eerste stint ging het minder, Verstappen wond zich hoorbaar op over de strategie. Hij verloor op dat moment veel tijd op de Mercedessen omdat zijn banden er aangingen. “Ik riep al drie, vier ronden dat mijn banden op waren. Het zou dan niet het juiste moment zijn om te stoppen maar ik was bang dat Bottas de undercut zou maken. Dus ik vond dat ze op dat moment niet naar mij aan het luisteren waren. Maar daarna heb ik mijn eigen wedstrijd gereden. Ik moest eigenlijk alleen mijn eigen banden in de gaten houden.”

Lees ook: Hamilton viel bijna in slaap vooraan: ‘Had niet door dat het de laatste ronde was’

Over twee weken staat Spa op het programma, niet de meest ideale baan voor Red Bull om terug te slaan. “Dan zien we het wel weer, deze dominantie gaat niet zomaar verwijderen. Ook zonder party mode, dit is de race en dan maakt dat niet uit. Vorige week hebben we gewonnen en dat is allemaal mooi. Maar dan moet niet iedereen gaan roepen dat we voor het kampioenschap kunnen gaan. Ik heb dat ook niet gedaan, het is prima zo. Op Spa proberen we het weer, ik verwacht geen overwinning maar als we zo door kunnen gaan is het goed. Mooie punten pakken.”