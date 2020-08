Vettel: ‘Was niet het plan om zo’n veertig ronden op de softs te rijden’

Sebastian Vettel is tevreden met zijn zevende plaats in de Spaanse Grand Prix. De Duitser waagde de gok op de éénstopper, wat van tevoren niet het plan was, en dat pakte goed uit. Teamgenoot Charles Leclerc had verwacht zesde te kunnen worden, maar viel uit: “We hadden twéé problemen.”

In de slotfase van de race vraagt Ferrari aan Vettel of hij het tot het einde kan volhouden met de zachte banden. De Duitser reageert gefrustreerd: “Dit heb ik al eerder gevraagd”, zei Vettel, die er nog een aantal krachttermen doorheen gooide. Uiteindelijk pakte deze strategie goed uit en kwam hij als zevende over de finish, waardoor hij weer wat punten pakt.

“Het is simpel, we hadden niks te verliezen”, zegt Vettel tegen Sky Sports. “We lagen elfde. We kwamen in de buurt van degenen voor ons. Mij werd toen verteld om te pushen en ze vroegen mij of ik het tot het einde kon halen. Ik zei dat we het zouden proberen. De laatste vijf ronden waren zwaar, het was wel gunstig dat we op een ronde werden gezet, dat gebeurt het niet vaak”, grapt hij.

Lees ook: Hamilton zorgeloos naar zege Spaanse GP, Verstappen tweede na slechte start Bottas

Uiteindelijk reed Vettel 39 ronden op de zachte band en was daarmee de enige coureur die dat wist te doen. “Het was van tevoren niet het plan om zo’n veertig ronden op de softs te rijden”, geeft Vettel toe. “De eerste stint was slecht, de tweede stint was veel beter. Maar ik heb nog wat werk te doen”, concludeert hij.

Leclerc enige uitvaller

Waar Vettel eerder dit seizoen juist meerdere problemen had was teamgenoot Charles Leclerc vandaag de enige uitvaller. “Er waren twéé problemen”, zegt hij. “De motor sloeg af, ik probeerde deze weer te starten. Toen ik zag dat hij niet werkte deed ik mijn gordel los, maar toen werkte het alsnog dus ik moest naar de pits om mijn gordels weer vast te laten zetten.”

Lees ook: Verstappen: ‘Ik vond dat er toen even niet naar mij geluisterd werd’

Ondanks de uitvalbeurt vond Leclerc het wel een goede race. “Om eerlijk te zijn was het geen slechte race. Ik denk dat we een goede kans hadden om zesde of zevende te worden. We waren van plan om voor de éénstopper te gaan”, aldus de Monegask.