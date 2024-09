De geluiden over een mogelijke terugkeer van Sebastian Vettel in de Formule 1 zijn niet nieuw, maar inmiddels heeft ook de nieuwe Sauber-CEO Mattia Binotto zich uitgelaten over de Duitse coureur. Het voedt meteen de geruchtenstroom over een contract bij Audi.

Voor het seizoen 2025 resteert nog één vacante plek in de Formule 1: het tweede stoeltje bij Audi, of in dit geval nog Sauber. Wie wordt de teamgenoot van de al vastgelegde Nico Hülkenberg? Huidig coureur Valtteri Bottas is in de ogen van vele een goede kandidaat op basis van zijn ervaring, de Braziliaanse Formule 2-coureur Gabriel Bortoleto wordt ondanks zijn McLaren-band ook genoemd, net als regerend Formule 2-kampioen én Sauber-protégé Theo Pourchaire. De naam van Sebastiaan Vettel klinkt echter steeds luider in de paddock.

Binotto, de man die als Ferrari-teambaas Vettel verving door Carlos Sainz, is lovend over de Duitser. “Ik hou van Sebastian”, klinkt het bij Sky Sports. “Ik ken hem vanuit het verdelen en het is fijn werken met hem.” Of dat wat zegt over een mogelijke F1-rentree van Vettel bij Audi? Binotto: “Ik ben nog maar een paar weken aan de slag. Ik wil eerst rondkijken en luisteren naar de mensen binnen de organisatie. Op een gegeven moment zullen we dan een besluit nemen. Eentje die goed is voor Audi, zowel voor 2025 als voor de toekomst.”

Als Duitse coureur met een schat aan ervaring is viervoudig wereldkampioen Vettel op meerdere gebieden een interessante optie voor Audi. Daarbij komt niet alleen de connectie met Binotto, ook die met Jonathan Wheatley. Hij wordt teambaas bij Audi en kent Vettel nog uit hun succesvolle gezamenlijke tijd bij Red Bull.

