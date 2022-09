Een zege zat er niet in voor Ferrari, toch is teambaas Mattia Binotto tevreden over het resultaat in haar thuisrace op Monza. Daar heeft de Scuderia een ‘stap vooruit’ gezet, stelt de Italiaan.

Charles Leclerc kon van poleposition niet voorkomen dat Max Verstappen er met zijn vijfde zege op rij vandoor ging. Teamgenoot Carlos Sainz moest achteraan starten vanwege het vervangen van meerdere motoronderdelen, maar na een sterke inhaalrace kwam de Spanjaard als vierde over de streep. Het was niet helemaal waar Ferrari op gehoopt had, al is er lichte tevredenheid bij teambaas Mattia Binotto.

“Als we naar de laatste drie races kijken, waren we niet goed genoeg”, geeft Binotto toe. “We zijn niet geweldig geweest op racesnelheid en bandenslijtage. Maar hier in Monza denk ik dat we een stap vooruit hebben gezet. Het is ook duidelijk als je kijkt naar de andere auto’s achter ons, we hebben een stap vooruit gezet in de kwalificatie.”

“We hadden een geweldige kwalificatie met onze twee coureurs en ik denk dat we op racesnelheid, met iets meer bandenslijtage dan Max, vergeleken met de andere auto’s goed presteerden”, vervolgt Binotto. “Carlos reed een fantastische race. Hij begon helemaal achteraan en boekte de meeste vooruitgang. Hij reed erg goed. Hij was in de slotfase snel op de zachte banden.”

Binotto is er zelfs van overtuigd dat Sainz George Russell had kunnen aanvallen voor de derde plek, maar de safetycar gooide roet in het eten. “Hij reed op nieuwe zachte banden”, legt de Italiaan uit. “Ik denk dus dat als de auto je de kans geeft om vanaf de achttiende plaats te starten en mogelijk als derde te eindigen, het nog steeds een goede prestatie is.”

Uiteindelijk maakte Ferrari geen kans tegen de oppermachtige Verstappen, die voor de safetycar een ruime voorsprong van zeventien seconden had. “Max was simpelweg gewoon sneller”, erkent Binotto. “Maar op het moment dat we de race leidden, zagen we dat we iets meer bandenslijtage hadden dan Max. Onze strategie was op dat moment de eenstopper, dus zonder de virtuele safetycar waren we doorgegaan.”