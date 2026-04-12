Lewis Hamilton heeft ook tijdens de GP Miami nog zijn tijdelijke race-engineer Carlo Santi aan de pitmuur. Na de beëindiging van de samenwerking met Riccardo Adami haalde Ferrari Cedric Michel-Grosjean weg bij McLaren om naar verluidt vanaf de eerste Grand Prix in de Verenigde Staten van het jaar met de zevenvoudig wereldkampioen samen te werken. Nu lijkt het er echter op dat Hamilton nog langer moet wachten op de komst van de oud-McLaren-werknemer.

Lewis Hamilton kende in zijn tijd bij Mercedes een van de langste en succesvolste samenwerkingen ooit tussen een coureur en zijn race-engineer. Peter ‘Bono’ Bonnington was vanaf de overstap van de Brit naar de Zilverpijlen zijn vaste waarde aan de pitmuur, totdat Hamilton in 2025 zelf vertrok naar Ferrari. In zijn debuutjaar voor de Scuderia verliep de samenwerking tussen de zevenvoudig wereldkampioen en zijn race-engineer Riccardo Adami stroef, waarop Ferrari besloot voor 2026 de twee uit elkaar te halen.

LEES OOK: Hamilton voltooit Pirelli-test op Fiorano, nieuwe regenbanden in de maak

Carlo Santi nam de taken van Adami over, als tijdelijke race-engineer voor Hamilton. Cedric Michel-Grosjean – die eerder bij McLaren met Oscar Piastri samenwerkte – zou dan na zijn gardening leave de nieuwe vaste waarde voor de zevenvoudig wereldkampioen aan de pitmuur worden. Naar verluidt zou Grosjean in Miami voor het eerst aan de pitmuur plaatsnemen, maar Hamilton lijkt nu echter nog even te moeten wachten op de oud-McLaren-werknemer. Volgens PlanetF1 blijft Santi ook tijdens de eerste Amerikaanse Grand Prix in Miami aan als race-engineer voor Hamilton, en heeft Ferrari ‘geen vaste tijdlijn’ voor de switch van Santi naar Grosjean.

Nadelig voor Hamilton

Hamilton gaf eerder al aan dat een wisseling van de wacht aan de pitmuur voor hem nadelig kan werken. “Het is eigenlijk best een moeilijke periode, omdat het (de aanstelling van Santi, red.) geen langetermijnoplossing is”, vertelde hij tegen de media. “Zo vroeg in het seizoen gaat er weer van alles veranderen en moet ik weer met iemand anders leren samenwerken, dus dat is nadelig voor mij. Een seizoen wil je beginnen met mensen die al meerdere seizoenen hebben meegemaakt, die door dik en dun zijn gegaan en rustig zijn. Maar dit is de situatie waar ik mee te maken heb en ik zal mijn uiterste best doen.”

Lees hier alles over GP Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.