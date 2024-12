McLaren-coureur Lando Norris won zondag de GP van Abu Dhabi. Daarmee hielp de 25-jarige Brit zijn team aan de eerste constructeurstitel sinds 1998. Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc completeerden het laatste officiële podium van 2024. Althans, dat dacht men. Na de race volgde namelijk nog een tweede podiumceremonie in Abu Dhabi, dit keer met Brad Pitt in de hoofdrol.

Voor zijn nieuwe Formule 1-film klom Hollywoodster Brad Pitt als de fictieve coureur Sonny Hayes naar de bovenste trede van het podium. Gekleed in zijn APX GP-racepak vierde hij een overwinning op het Yas Marina Circuit. Charles Leclerc en George Russell kregen een bijrolletje in de scène en mochten ook met champagne spuiten. Het zal ongetwijfeld een van de sleutelmomenten worden in de aankomende Formule 1-film, die volgend jaar zomer in de bioscoop verschijnt.

De film volgt het verhaal van Formule 1-veteraan Sonny Hayes, die een comeback maakt bij APX GP. Daar neemt hij het op tegen de jonge Joshua Pearce, gespeeld door Damson Idris. Gedurende het seizoen zijn er tijdens meerdere raceweekenden opnames gemaakt voor de film. In de paddock werden Pitt en Idris regelmatig gespot in racekledij, terwijl tussen officiële sessies door werd gefilmd met speciaal aangepaste Formule 2-auto’s. Na de GP van Las Vegas zorgden beelden van een scène waarin Sonny Hayes ‘flauwvalt’ op het asfalt, voor hilarische reacties op sociale media.

Lewis Hamilton

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is een van de producenten van de film, die wordt geregisseerd door Joseph Kosinski. De Amerikaanse regisseur is bekend van Top Gun: Maverick (2022), het succesvolle vervolg op Top Gun (1986) van acteur Tom Cruise (tevens een goede vriend van Hamilton). Naast Brad Pitt krijgen ook Oscarwinnaar Javier Bardem, Kerry Condon, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia, Samson Kayo en Callie Cooke een rol in de Formule 1-film.

Brad Pitt en Damson Idris als de coureurs van APX GP (Getty Images)

