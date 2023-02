Jeroen Bleekemolen is er van overtuigd dat Sergio Pérez het ook in 2023 weer aflegt tegen Max Verstappen. Hij denkt zelfs dat de Mexicaan dit jaar ‘breekt’ onder de druk van de Nederlander.

Aan ambitie geen gebrek bij Pérez, die vrijdag tijdens de presentatie van de Red Bull RB19 in New York verklaarde dat hij het gat naar Verstappen wil dichten en elk raceweekend om de zege wil meedoen. Mooie woorden, maar Bleekemolen denkt niet dat er veel van terecht gaat komen. “Eerlijk gezegd verwacht ik dat Pérez dit jaar gaat breken”, verklaart Bleekemolen in de seizoengids 2023 van FORMULE 1 Magazine.

In een tweegesprek met zijn collega Renger van der Zande halen beide coureurs aan dat Pérez eigenlijk al voor de start van het seizoen onder druk staat bij Red Bull. Van der Zande: “Ik denk dat dit wel eens het laatste jaar van Pérez bij Red Bull kan worden. Daniel Ricciardo staat niet voor niets als derde coureur opgelijnd; Pérez voelt die hete adem in zijn nek.”

Lees ook: Coulthard waarschuwt Pérez: ‘Moet je territorium verdedigen’

Druk

Hoewel Van der Zande wel hoopt dat Pérez bij Verstappen kan aansluiten, rekent hij daar niet echt op. Ook de in Amerika actieve Van der Zande ziet een ‘goeie kans’ dat Pérez breekt, Bleekemolen redeneert dat Pérez dan in een vicieuze cirkel terecht kan komen. “Als je dan onder nog meer druk komt te staan, ga je vaak op een andere manier werken. En dat is meestal niet de goeie”, meent Bleekemolen, die dit jaar als columnist debuteert op formule1.nl.

Volgens Van der Zande zal het ervan afhangen hoe Pérez er in mentaal opzicht in staat. “Hij kan misschien nog hard blijven rijden als hij denkt: dit zijn mijn najaren, ik ga ervan genieten. Maar als Pérez het te serieus gaat nemen, gaat hij breken.”

Bleekemolen: “Precies. Hij moet zichzelf niet te serieus nemen en er inderdaad gewoon van genieten. Dan kan hij het zomaar nog wél volhouden. Maar meestal ga je in dit soort gevallen te hard pushen en juist fouten maken.”

In de seizoengids 2023 van FORMULE 1 Magazine nemen Bleekemolen en Van der Zande alle tien F1-teams onder de loep! De seizoengids 2023 is vanaf 9 februari in de winkel te koop. Het is al mogelijk hier een pre-order te plaatsen! Deze wordt op 9 februari verstuurd. Verzending is gratis binnen Nederland.