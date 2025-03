Fred Vasseur is razend op de FOM, omdat niet alle boordradio-berichten van Lewis Hamilton aan zijn race-ingenieur Riccardo Adami tijdens de Grand Prix van China werden uitgezonden. Dit leidde tot een misinterpretatie, aangezien de Ferrari-teambaas stelt dat de zevenvoudig wereldkampioen geen opdracht kreeg, maar zelf voorstelde om Charles Leclerc voorbij te laten gaan.

Lewis Hamilton had het moeilijk en vertelde de pitmuur dat teamgenoot Charles Leclerc op de vijfde positie voorbij mocht gaan om te voorkomen dat beide auto’s tijd verloren. Riccardo Adami, race-ingenieur van Hamilton, liet hem weten dat de auto’s in bocht veertien verwisseld zouden worden. Geen van deze berichten werd uitgezonden, maar wel het bericht waarin Adami de opdracht gaf om de weg vrij te maken voor Leclerc. Hamilton’s reactie: “Als hij dichterbij is, ja”, leek een schijnbare weigering om het bevel van het team op te volgen.

“Dit is een grap van FOM, want het eerste telefoontje kwam van Lewis, dat Lewis ons vroeg om te ruilen”, vertelde Vasseur tegenover de aanwezige media. ”Maar om de show te maken, om de puinhoop rond de situatie te creëren, zonden ze alleen het tweede deel van de vraag uit. Ik zal het met hen bespreken.”

Lewis mocht positie behouden

De Ferrari-teambaas gaat verder in op de situatie. “Toen kostte het ons een ronde om hem te vragen om te ruilen met Charles, maar toen was het tempo terug. Lewis werd toen voorgesteld: ‘Laten we zo nog even blijven’. Maar hij zei: ‘Nee, ik heb het tempo niet, ik zal wisselen'”, gaf hij een inkijkje.

De actie van Hamilton stelt Vasseur op prijs, maar waarom daar in de uitzending zo slordig mee omgegaan is, durft hij niet te zeggen. “We waardeerden het telefoontje van Lewis om te zeggen: ‘Jongens, ik verlies het tempo, ik wil graag ruilen’. Eerlijk gezegd is de samenwerking tussen de twee jongens mega en ik mag geen seconde klagen. Je moet de vraag stellen aan Stefano Domenicali, omdat ik niet de leiding heb over de uitzending.”

