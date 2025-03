Charles Leclerc is duidelijk na de GP Australië: er is werk aan de winkel voor Ferrari. De Italiaanse renstal stelde met een achtste en tiende plaats voor respectievelijk de Monegask en zijn teamgenoot Lewis Hamilton behoorlijk teleur. Alleen een moment over de boordradio tussen Leclerc en zijn race-ingenieur zorgde voor Formule 1-fans nog voor wat hilariteit.

Heel even stond Ferrari in de schijnwerpers tijdens de GP Australië. Een gesprek tussen Charles Leclerc en zijn race-ingenieur Bryan Bozzi zorgde voor wat hilariteit in een verder teleurstellende race voor de Scuderia.

“Is er een lekkage? Mijn stoel loopt vol met water”, meldde Leclerc via de boordradio. “Dat zal vast water zijn”, kwam het antwoord van zijn race-ingenieur Bozzi. “Laten we die toevoegen aan de lijst met woorden van wijsheid”, zei de Monegask vervolgens met een vleugje sarcasme. Het moment ging viraal op het internet.

(Tekst gaat verder onder de video)



Werk aan de winkel

Behalve de memorabele boordradio tussen Leclerc en zijn ingenieur, werd de race van beide Scuderia-coureurs ondergesneeuwd door het gevecht aan kop tussen de McLarens en Max Verstappen. Ferrari kon tijdens de verdere race niet meekomen met de topteams. “We waren ongeveer net zo snel als de Mercedessen, maar dat was het dan ook”, vertelt Leclerc na de race. “McLaren en Red Bull waren veel sneller. Er is dus nog veel werk aan de winkel.”

Volgens Leclerc is het niet nieuw dat de Ferrari-bolide moeite heeft met verregende omstandigheden. “Het is een zwak punt dat we al een paar jaar hebben. Ik denk dat we altijd op en neer gaan als het regent of vochtig is. Vandaag waren het zulke bijzondere omstandigheden dat het heel moeilijk is om er iets uit te concluderen.” De beide Scuderia-coureurs konden nog wel kostbare punten voor het constructeurskampioenschap mee naar huis nemen.

